Minecraft otrzyma ulepszoną grafikę. Twórcy podzielili się zmianami w nadchodzącej aktualizacji

Fani oczekują również na świeżo zapowiedziane “szczęśliwe ghasty”, które mają pojawić się w ramach nadchodzącej łatki w Minecraft. Do tej pory mogliśmy spotkać jedynie wrogi wariant moba. Wprowadzone zostaną “wysuszone” stworzenia, które odzyskają swoje siły po przeniesieniu ich z netheru do normalnego świata. Po tym pojawią się ghastlingi z czasem dorastające do standardowych rozmiarów.

Opisane nowości mają trafić do Minecraft w późniejszym etapie 2025 roku. Przypomnijmy, że twórcy gry zmienili system jej rozwoju - zamiast jednej dużej aktualizacji rocznie otrzymujemy kilka mniejszych, które są określane jako game drops.