Minecraft otrzyma specjalne pokazy. Widzowie będą mogli na nich szaleć

Od premiery Minecrafta minęły już ponad trzy tygodnie, to film nadal króluje w kinach na całym świecie. Po ostatnim weekendzie produkcja Warner Bros. miała na koncie już globalnie 816 mln dolarów. Warner Bros. chce jak najszybciej dobić do miliarda dolarów, aby Minecraft stał się pierwszą tegoroczną premierą, która osiągnie ten kamień milowy. Mają w tym pomóc specjalne seanse „Block Party Edition”, które w pełni wykorzystają entuzjazm fanów i uczynią wizytę w kinie jeszcze bardziej interaktywną i niezapomnianą. Seanse te pozwolą widzom na wspólne śpiewanie, powtarzanie kwestii i zabawę z kultowymi już scenami z przebojowej adaptacji najpopularniejszej gry wszech czasów.

Minecraft – Warner Bros. zorganizuje w Ameryce specjalne pokazy filmu

Niedługo po premierze Minecrafta w mediach społecznościowych pojawiły się nagranie reakcji publiczności na poszczególne sceny. Niestety wiązało się to również z celowym wysypywaniem popcornu, czy napojów, co utrudniało pracę pracownikom kina. Nawet sama gwiazda filmu, Jack Black, zaapelowała do widzów, aby nie rzucali popcornem. Jednak „Block Party Edition” będzie idealną okazją, aby trochę poszaleć w kinie i widzowie, którzy zdecydują się na takie seanse, będą mogli wspólnie przeżywać film w taki sposób, jaki tylko chcą (może oprócz rozsypywania słonej przekąski).