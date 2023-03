Minecraft w wersji Bedrock może otrzymać funkcję, na którą fani czekają od lat

Przychodzimy ze świetną wiadomością dla fanów gry Minecraft korzystających z wersji Bedrock. Jak podaje serwis Eurogamer , w sieci pojawił się przeciek związany z tak zwanym Toolbox mode, znanym szerzej jako edytor świata. Istnieje bowiem spore prawdopodobieństwo, że posiadacze wspomnianej wersji doczekają się funkcji, której wyczekują już od dobrych paru lat, a więc edytora świata. Poniżej szczegóły!

Wszystko za sprawą filmiku, który pojawił się na Twitterze na profilu Rogera Badgermana, który znajdziecie poniżej.

Wczytywanie ramki mediów.