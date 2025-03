Minecraft Bedrock Edition wreszcie z opcją pauzy. Nowa aktualizacja jest już dostępna

Teraz, jeśli zagramy lokalnie w trybie jednoosobowym, będziemy mogli zatrzymać grę, jeśli jednak ktoś dołączy do naszego świata w trakcie pauzy, gra automatycznie się wznowi. Dodatkowo na ekranie pojawi się widoczna notyfikacja informująca o wznowieniu gry oraz przycisk pozwalający natychmiast wrócić do rozgrywki.

Ta długo oczekiwana opcja, znana już z wersji Java, pojawiła się w aktualizacji Spring to Life, która zadebiutowała 25 marca. Do tej pory Bedrock Edition traktowało każdą rozgrywkę tak, jakby była serwerem multiplayer, nawet jeśli gracz bawił się sam, świat działał w tle, a przeciwnicy mogli go atakować. Po aktualizacji, sytuacja ulegnie zmianie.

Choć aktualizacja Spring to Life jest już dostępna, Mojang stopniowo wdraża funkcję pauzy dla graczy na całym świecie, aby zapewnić jej stabilność. Pełna dostępność przewidziana jest na 9 kwietnia 2025 roku.

Poza funkcją pauzy, aktualizacja wprowadza także mnóstwo nowej zawartości jak choćby:

Nowe dźwięki otoczenia w biomach Badlands i Pustyni

Nowe kwiaty w łąkach, lasach brzozowych i starych lasach brzozowych

Dwa nowe rodzaje trawy, Kwiat Kaktusa i Krzew Świetlikowy

Dekoracyjne bloki: Krzew i Ściółka Liściasta

Nowe warianty kurczaków, krów i świń

Rozszerzone zapasy Kartografów

6 nowych dźwięków wilków

Zmieniony wygląd jajek do przywoływania mobów

Aktualizacja Spring to Life to jedna z najbardziej wyczekiwanych zmian w Bedrock Edition. Czy twórcy po wprowadzeniu pauzy w tej wersji pokuszą się także o zaimplementowanie jej w Minecraft Realms? Jakby nie patrzeć ta opcja bardzo wiele ułatwia i absolutnie nie dziwi, że był to jeden z najbardziej wyczekiwanych elementów o jakie prosili gracze.

Przy okazji, wiecie w co uwielbia grać Jack Black, czyli odtwórca głównej roli w filmowym Minecrafcie? Spędził w tej produkcji aż 400 godzin, więc jeśli interesuje was ten świat, to warto sprawdzić tę ciekawostkę.