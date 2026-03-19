Minecraft 2 właśnie otrzymał potężne wsparcie

Nowe nazwisko w obsadzie kontynuacji hitu Warner Bros.
Filmowy Minecraft okazał się jednym z największych hitów ubiegłego roku, trafiając do grona pięciu najbardziej dochodowych produkcji. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko zapadła decyzja o realizacji kontynuacji. Teraz poznaliśmy kolejne nazwisko w obsadzie. Jak ujawnia Deadline, do projektu dołącza Kirsten Dunst.
Kirsten Dunst zagra w kontynuacji filmu Minecraft
Aktorka, znana m.in. z Spider-Man, Jumanji czy Melancholia, tym razem wkroczy do świata kultowej gry Minecraft. Na ten moment nie ujawniono, w jaką postać się wcieli, ale jej obecność z pewnością podnosi rangę projektu. Warto dodać, że Dunst ma już doświadczenie w produkcjach zahaczających o motyw tajemniczej gry (Jumanji), co może okazać się ciekawym kontekstem dla fanów.
Pierwszy film opowiadał historię grupy bohaterów, którzy trafiali do charakterystycznego, kanciastego świata i musieli nauczyć się jego zasad, by przetrwać oraz odnaleźć drogę do domu. Produkcja łączyła humor z przygodą, jednocześnie pełnymi garściami czerpiąc z mechanik znanych graczom.
GramTV przedstawia:
Sukces finansowy był imponujący – film zarobił setki milionów dolarów na całym świecie, co zapewniło mu miejsce w ścisłej czołówce box office’u roku. To właśnie ten wynik sprawił, że sequel był tylko kwestią czasu.
Sama Kirsten Dunst pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia. W jej filmografii znajdują się m.in. Wywiad z wampirem, Maria Antonina, Psie pazury czy serial Fargo. W Minecraft 2 powrócą znani z pierwszej części Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry oraz Jennifer Coolidge. Za kamerą ponownie stanie Jared Hess, a scenariusz przygotował Chris Galletta. Premiera została zaplanowana na 23 lipca 2027 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!