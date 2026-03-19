Minecraft 2 właśnie otrzymał potężne wsparcie

Filmowy Minecraft okazał się jednym z największych hitów ubiegłego roku, trafiając do grona pięciu najbardziej dochodowych produkcji. Nic więc dziwnego, że bardzo szybko zapadła decyzja o realizacji kontynuacji. Teraz poznaliśmy kolejne nazwisko w obsadzie. Jak ujawnia Deadline, do projektu dołącza Kirsten Dunst.

Aktorka, znana m.in. z Spider-Man, Jumanji czy Melancholia, tym razem wkroczy do świata kultowej gry Minecraft. Na ten moment nie ujawniono, w jaką postać się wcieli, ale jej obecność z pewnością podnosi rangę projektu. Warto dodać, że Dunst ma już doświadczenie w produkcjach zahaczających o motyw tajemniczej gry (Jumanji), co może okazać się ciekawym kontekstem dla fanów.