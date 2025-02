MindsEye prezentuje nową jakość? Twórca GTA chwali się nową grą na gameplayu

Build A Rocket Boy zostało założone przez byłego twórcę Grand Theft Auto, Lesliego Benziesa, który chciał stworzyć zupełnie nową serię. Owocem ich kilkuletniej pracy jest MindsEye, który już od samego początku był nazywany mianem konkurenta dla serii GTA. Jednak ich debiutancka produkcja ma równie dużo wspólnego z grą Rockstara, co z Cyberpunkiem 2077 roku. Na State of Play zaprezentowano pierwszy zwiastun oraz materiał z rozgrywki z MindsEye. Gra opisywana jest jako fabularna produkcja dla jednego gracza, w której historia została osadzona w niedalekiej przyszłości, w fikcyjnym pustynnym mieście Redrock w Ameryce, gdzie sztuczna inteligencja i ludzka chciwość doprowadzają Ziemię na skraj upadku.

MindsEye zagrozi GTA 6? Pierwszy gameplay ze State of Play

Jak możemy zobaczyć na poniższych zwiastunach, MindsEye to gra akcji TPP, w której fabuła będzie się liczyć w równym stopniu, co gameplay oparty na strzelaniu, eksploracji oraz prowadzeniu pojazdów. Wszystko to w iście cyberpunkowym świecie, więc nie zabraknie robotów, czy zmodyfikowanych ludzi.