Mindhunter nie wróci z trzecim sezonem. Wszystko przez zbyt małą widownię

Mindhunter był w momencie premiery jedną z najgłośniejszych premier na Netflixie. Wielki twórca, jakim jest David Fincher, zdecydował się stworzyć ekskluzywny serial dla platformy streamingowej. W 2017 roku było to wielkie wydarzenie, ale najwyraźniej to nie wystarczyło, aby przed ekrany przyciągnąć wystarczającą dużą widownię. Po premierze drugiego sezonu już obawiano się kasacji serialu, ale twórca dawał jeszcze nadzieję. W październiku 2020 roku Fincher przyznał, że szanse na trzeci sezon Mindhuntera są znikome, ale wrócą do rozmów z Netflixem po premierze Manka. Niedługo później fani otrzymali pozytywne wieści, że szanse na powrót serialu są duże, ale od tego czasu nie słyszeliśmy żadnych nowych wieści. Aż do teraz, kiedy Fincher potwierdził, że Mindhunter jednak zakończy się na pierwszych dwóch sezonach.