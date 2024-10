Miliony graczy Fortnite połączyło siły przeciwko Doktorowi Doomowi

Przy okazji warto wspomnieć, że w tym miesiącu w Fortnite czekać będzie Tajemnica Monolitu na czterech nowych wyspach LEGO. Od 17 października będzie to LEGO Monster Fishing, od 24 października LEGO Parkour Worlds, natomiast od 30 października – LEGO Dark Space. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na oficjalnej stronie gry.

Twórz, graj i walcz ze znajomymi za darmo w Fortnite. Bądź ostatnim graczem przy życiu w Battle Royale i Zero Budowania, uczestnicz w koncertach i wydarzeniach na żywo lub odkryj ponad milion gier stworzonych przez członków społeczności, w tym wyścigi, parkour, survivale z zombie i inne. Każda wyspa Fortnite ma indywidualnie przypisaną klasyfikację wiekową, dzięki czemu znajdziesz taką, która będzie w sam raz dla ciebie i znajomych. To wszystko znajdziesz w Fortnite... Wskakuj do gry. – głosi opis gry Fortnite.