Miliardowe partnerstwo nie wypaliło. OpenAI uśmierca projekt Sora

Miały być wielkie pieniądze i wspaniałe wytwory sztucznej inteligencji. Zamiast tego jest zaskoczenie i nagłe zamknięcie promowanego jeszcze do niedawna projektu.

OpenAI zamyka aplikację Sora. A to wszystko zaledwie 4 miesiące po ogłoszeniu ogromnej umowy o współpracy z legendarną wytwórnią Disney.

Sora znika 4 miesiące po miliardowej umowie z Disneyem

Sora została po raz pierwszy zaprezentowana 2024 roku i już wtedy budziła ogromne zainteresowanie. Dwa lata temu jakość generowanych przez AI materiałów nie była jeszcze specjalnie wysoka, wobec czego projekt OpenAI mocno wyróżniał się na tym tle. Również dlatego, że tworzenie jakościowych dla oka materiałów było dziecinnie proste i wymagało wklepania jedynie kilku prostych komend. Jednocześnie jednak zaczęły rodzić się obawy o kwestię praw autorskich, ich naruszenia oraz nadchodzące zagrożenie dla całej branży. Obawy, jak się wydawało, w pełni uzasadnione.