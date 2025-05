MiHoYo ujawnia teaser tajemniczego projektu. Kiana i Blade w nowej grze Honkai

Fani spekulują, że zaprezentowany projekt może nosić nazwę Honkai: Nexus Anima. Gracze na subreddicie Honkai byli dość mocno zaskoczeni nagłą prezentacją teasera, zwłaszcza w kontekście jego podobizny do Pokemonów. „Bracie, co?” czy też „Kiana i Blade z jakimiś pokręconymi Pokémonami – wygląda to przekomicznie”, to tylko jedne z nielicznych komentarzy obrazujących zaskoczenie.

Z doniesień wynika, że w dokumentach inwestorskich MiHoYo sklasyfikowało GGZ, HI3 (czyli Honkai Impact 3rd) oraz HSR (Honkai: Star Rail) jako osobne tytuły w ramach marki Honkai, odrębne od Genshin Impact, Zenless Zone Zero i Tears of Themis. To oznacza, że w nowej grze można spodziewać się postaci z wymienionych wcześniej tytułów Honkai. Na horyzoncie jest również inna gra o nazwie Petit Planet, która ma być produkcją w stylu Animal Crossing lub Stardew Valley, jednak to osobny projekt. Fani już rozpoczęli analizę sylwetek pokazanych w końcowej części teasera. W sieci trwają spekulacje, czy wśród cieni ukrywają się Ifa lub Aventurine.

MiHoYo nie zdradziło żadnych konkretnych informacji, ale wyraźnie zachęca graczy, by czekali na dalsze wieści. Dla fanów Genshin Impact i Honkai: Star Rail, którzy nie chcą czekać na ten tajemniczy tytuł, pozostaje jeszcze nowość od studia, jaką jest Zenless Zone Zero, które znajduje się obecnie w fazie testowej.

Jak informuje Eurogamer: