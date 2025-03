Mieliśmy już LEGO w Forzie Horizon, więc teraz pora na inną wyścigową produkcję. Do Asphalt: Legends Unite trafił wyjątkowy pojazd

Aktualizacje do darmowej mobilnej (i nie tylko) gry wyścigowej Gameloft, Asphalt: Legends Unite, często dodają egzotyczne supersamochody. Aktualizacja Carnival Rush z zeszłego miesiąca wprowadziła do gry Ferrari 499P Modificata, torową bestię, a także Kimera Automobili Evo37 i inspirowany Lamborghini, FV Frangivento GT65. Te pojazdy rzadko pojawiają się w grach wyścigowych. Jednak najnowsza aktualizacja wprowadza coś jeszcze bardziej niezwykłego - samochód z serii LEGO Technics.

LEGO ponownie wchodzie we współpracę z grą Asphlat

W ramach współpracy z LEGO Group, Gameloft wprowadzi do Asphalt: Legends Unite kilka modeli LEGO Technic, począwszy od Chevroleta Corvette Stingray C8. W przyszłości do gry trafią kolejne pojazdy. Fizyczny zestaw LEGO Technic Corvette Stingray trafił do sprzedaży na początku marca. Każdy zestaw zawiera kod umożliwiający bezpłatne odblokowanie cyfrowej wersji samochodu w Asphalt: Legends Unite.