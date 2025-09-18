Hearthstone, karcianka osadzona w uniwersum World of Warcraft, od swego debiutu w 2014 doczekała się licznych rozszerzeń. Choć jej popularność nieco osłabła w ostatnich latach, wciąż pozostaje jedną z najważniejszych marek Blizzarda i skupia wokół siebie grono oddanych fanów. Najlepszym dowodem jest nadchodzący międzynarodowy mecz pokazowy, który odbędzie się 29 września w chińskim Hangzhou.

Blizzard zaprasza na międzynarodowy mecz pokazowy w Hearthstone

Ośmiu zawodników z Europy i Chin zmierzy się w drużynowej formule 4 na 4. Całość zostanie transmitowana na żywo na oficjalnych kanałach Hearthstone w serwisach Twitch i YouTube. Europę reprezentować będą m.in. Thijs z Niderlandów, Bunnyhoppor z Niemiec czy Gaby z Francji, natomiast w drużynie Chin zobaczymy m.in. obecnego mistrza świata mlYanminga, a także Chu Chu i LvGe.