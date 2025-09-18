Zaloguj się lub Zarejestruj

Blizzard zaprasza na międzynarodowy mecz pokazowy w Hearthstone

Jakub Piwoński
2025/09/18 17:10
Wydarzenie odbędzie się we wrześniu i będzie transmitowane on-line.

Hearthstone, karcianka osadzona w uniwersum World of Warcraft, od swego debiutu w 2014 doczekała się licznych rozszerzeń. Choć jej popularność nieco osłabła w ostatnich latach, wciąż pozostaje jedną z najważniejszych marek Blizzarda i skupia wokół siebie grono oddanych fanów. Najlepszym dowodem jest nadchodzący międzynarodowy mecz pokazowy, który odbędzie się 29 września w chińskim Hangzhou.

Ośmiu zawodników z Europy i Chin zmierzy się w drużynowej formule 4 na 4. Całość zostanie transmitowana na żywo na oficjalnych kanałach Hearthstone w serwisach Twitch i YouTube. Europę reprezentować będą m.in. Thijs z Niderlandów, Bunnyhoppor z Niemiec czy Gaby z Francji, natomiast w drużynie Chin zobaczymy m.in. obecnego mistrza świata mlYanminga, a także Chu Chu i LvGe.

Turniej ma nie tylko charakter pokazowy, ale też rywalizacyjny – łączna pula nagród wynosi 400 tysięcy RMB, czyli ponad 56 tysięcy dolarów. Zwycięska drużyna zgarnie 250 tysięcy RMB, a tytuł MVP otrzyma gracz, który wyeliminuje największą liczbę przeciwników.

GramTV przedstawia:

Wydarzenie zostało zaplanowane w szczegółowym harmonogramie – od rana do południa czasu polskiego rozgrywana będzie pierwsza faza turnieju, a po krótkiej przerwie o godzinie 14:00 rozpocznie się finał. Na widzów śledzących zmagania przez Twitcha czekają dodatkowe atrakcje w postaci Twitch Drops, które pozwolą zdobyć pakiety kart z ostatniego dodatku pt. Zaginione miasto Un’Goro.

Międzynarodowy mecz pokazowy to wydarzenie, które ma przypomnieć, że Hearthstone wciąż potrafi dostarczać emocji i pozostaje żywą częścią świata e-sportu.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24226734/nadciaga-miedzynarodowy-mecz-pokazowy-w-hearthstone

News
Blizzard
World of Warcraft
Hearthstone
karcianka
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


