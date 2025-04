Microsoft zapowiada limitowaną edycję kontrolerów Xbox z okazji premiery DOOM: The Dark Ages

Wraz ze zbliżającą się premierą gry DOOM: The Dark Ages, Microsoft zaprezentował specjalną linię akcesoriów dla fanów kultowej serii. W ofercie pojawiły się dwa wyjątkowe kontrolery oraz dekoracyjna obudowa na konsolę Xbox Series X – wszystkie inspirowane brutalnym, gotyckim światem nowej odsłony DOOM-a. Dodatkowo nabywcy otrzymają ekskluzywną skórkę DLC do gry, co czyni ten zestaw jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Doom: The Dark Ages – limitowana wersja kontrolerów Xbox

Do wyboru są trzy produkty: kontroler bezprzewodowy Xbox – DOOM: The Dark Ages Limited Edition za 79,99 $, już dostępny w sprzedaży; kontroler Xbox Elite Series 2 w tej samej stylistyce, który trafi do użytkowników 25 kwietnia w cenie 199,99 $, oraz ozdobny „wrap” na konsolę Xbox Series X za 54,99 $. Wszystkie przedmioty dostępne są w oficjalnym sklepie Microsoftu oraz w wybranych sklepach internetowych, w tym na Amazonie.