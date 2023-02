Xbox Game Pass "kanibalizuje" sprzedaż gier? Interesujący raport CMA w sieci

Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że usługa subskrypcyjna Microsoftu – Xbox Game Pass – cieszy się ogromną popularnością. Czy może jednak, z drugiej strony, mieć negatywny wpływ na branżę? Co ciekawe, tym razem nie są to słowa konkurencji czy też growych analityków; informację, która pojawiła się w raporcie brytyjskiego urzędu ochrony konsumentów (CMA), potwierdził sam gigant z Redmond w ramach dyskusji na temat przejęcia Activision Blizzard. Już wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi.

Xbox Game Pass kanibalizuje sprzedaż gier – raport CMA

Wspomniany raport pojawił się w sieci niedawno i na 57. stronie dokumentu możemy przeczytać, że wewnętrzne analizy Microsoftu wykazały, iż sprzedaż gier w ciągu roku od udostępnienia ich w Xbox Game Pass, aczkolwiek publiczna wersja raportu nie zawiera informacji o dokładnym odnotowanym spadku. Ponadto znajdziemy tam takie stwierdzenie: dodanie tytułów do Game Passa doprowadziłoby do kanibalizacji sprzedaży gier – to miało być powodem, dla którego Activision Blizzard nie zgadzał się oferować nowej zawartości w usłudze. To z kolei nieco kłóci się z tym, że jeszcze w 2020 roku Microsoft twierdził, iż Xbox Game Pass nie tylko nie hamuje, ale wręcz napędza sprzedaż gier.