Microsoft udostępnił trzy darmowe gry w ramach Free Play Days. Mamy okazję wypróbować popularnego RPG-a

Wydarzenie potrwa aż do poniedziałku.

Właśnie rozpoczął się darmowy weekend, w ramach którego otrzymamy dostęp do kilku gier przez ograniczony czas. Aby skorzystać z oferty, musimy posiadać aktywną subskrypcję Xbox Game Pass - tańsze warianty Core i Standard również zaliczają się do promocji. Tym razem wydarzenie jest o tyle ciekawe, że Microsoft nie zdecydował się na udostępnienie żadnej produkcji z usługi Game Pass.

Free Play Days - nowe gry dostępne dla subskrybentów Xbox Game Pass

Najciekawszym tytułem, który wchodzi w skład trwającego już Free Play Days jest New World: Aeternum. Jest to MMORPG od Amazon Game Studios, gdzie przenosimy się do otwartego świata w klimacie XVII-wiecznych amerykańskich kolonii. Podczas rozgrywki będziemy eksplorować lokacje pozyskując materiały ze zwierząt i roślin, aby wytwarzać potrzebne nam narzędzia oraz bronie. Z ich użyciem możemy przejmować kontrolę nad kolejnymi osadami, a następnie rozwijać podległe nam terytoria. W ramach wydarzenia Microsoft podzielił się również dwiema innymi produkcjami - pełną listę zamieszczamy poniżej.