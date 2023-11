Microsoft szykuje się na TGA 2023. Firma wspomina o „ważnych zapowiedziach”

Już kilka dni temu jeden z branżowych insiderów ujawnił, że Microsoft szykuje coś w związku z The Game Awards 2023. Amerykańska firma nie odniosła się jednak do wspomnianych doniesień, ale wygląda na to, że na tegorocznej edycji The Game Awards nie zabraknie zapowiedzi od producenta konsol Xbox. Gigant z Redmond postanowił bowiem podgrzać nieco atmosferę przed nadchodzącą imprezą i zachęcić swoich fanów do śledzenia transmisji na żywo.

Microsoft podgrzewa atmosferę przed The Game Awards 2023. Gracze mogą liczyć na „ważne zapowiedzi”

Microsoft informuje bowiem, że na The Game Awards 2023 pojawią „ważne zapowiedzi” oraz inne wiadomości skierowane do fanów marki Xbox, których „nie można przegapić”. Niestety amerykańska firma nie podzieliła się żadnymi dodatkowymi szczegółami. Niewykluczone jednak, że na wspomnianym wydarzeniu otrzymamy nowe materiały i informacje na temat gier od zespołów należących do rodziny Xbox Game Studios, które mają zadebiutować na PC i Xbox Series X/S w 2024 roku.