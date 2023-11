Xbox szykuje niespodziankę na TGA 2023? Insider wspomina o planach Microsoftu

Tydzień temu poznaliśmy nominacje do The Game Awards 2023. Jubileuszowa – bo już dziesiąta – edycja wydarzenia, którego organizatorem i prowadzącym jest Geoff Keighley, zbliża się natomiast wielkimi krokami. Wspomniana impreza to jednak nie tylko rozdanie nagród, ale także – czy też dla wielu przede wszystkim – zapowiedzi i prezentacje nadchodzących produkcji. W sieci zaczynają natomiast pojawiać się nieoficjalne doniesienia na temat planów poszczególnych firm, a jedne z najnowszych dotyczą Microsoftu i marki Xbox.

Xbox ma pojawić się na The Game Awards 2023. Co szykuje Microsoft?

Jez Corden z Windows Central w ostatnim odcinku podcastu „Xbox Two” zapowiedział, że Xbox pojawi się na The Game Awards 2023. Insider poinformował bowiem, że amerykańska firma „planuje coś” w związku ze wspomnianym wydarzeniem, ale niestety nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów. Niewykluczone jednak, że Microsoft zamierza ujawnić datę premiery jednej ze swoich nadchodzących produkcji.