Microsoft spróbuje połączyć elementy gier na Windowsie oraz Xboxie. Wiceprezes podzielił się szczegółami

Chciałbym zaznaczyć, że jest to połączenie najlepszych elementów w konsoli Xbox i systemie Windows. Spędziliśmy ostatnie 20 lat na tworzeniu światowej klasy systemu operacyjnego - problemem jest jednak to, że tak naprawdę jest on zamknięty w konsoli. Naszym celem jest znalezienie sposobu na połączenie tych elementów zarówno dla graczy, jak i deweloperów i włączenie tego w środowisko Windowsa.