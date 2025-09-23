Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft przywraca funkcję z Windows Vista. Animowane tapety wkrótce na pulpitach

Mikołaj Berlik
2025/09/23 12:00
Insiderzy odkryli, że w testowej wersji Windowsa 11 można ustawić wideo jako tło pulpitu.

Dotychczas użytkownicy Windowsa musieli korzystać z zewnętrznych aplikacji, takich jak Wallpaper Engine, aby cieszyć się animowanymi tłami. Teraz w sieci pojawiły się nagrania pokazujące, że Microsoft testuje funkcję animowanych tapet w deweloperskiej wersji Windowsa 11.

Windows 11 – powrót DreamScenes w nowej formie

Pierwszy raz opcja pojawiła się w systemie Windows Vista, gdzie była znana jako DreamScenes i dostępna wyłącznie dla edycji Ultimate. Zniknęła jednak wraz z nadejściem Windowsa 7 i przez 18 lat nie wróciła do systemu. Według insiderów w buildzie 26x20.6690 można już ustawić wideo w formatach mp4, mov, avi, wmv, m4v i mkv jako tło pulpitu.

Nowa funkcja nie ma dedykowanej nazwy – jest dostępna w standardowej ścieżce ustawień pulpitu: Personalizacja → Tło → Przeglądaj zdjęcia. Wystarczy wybrać plik wideo i ustawić go jako tapetę.

Choć nowa opcja pozwala na ciekawszą personalizację pulpitu, nie wiadomo jeszcze, jak wpłynie na stabilność systemu i żywotność baterii laptopów. Niektórzy internauci spodziewają się większego zużycia zasobów i możliwych błędów, dlatego na razie pozostaje poczekać na oficjalne ogłoszenie Microsoftu i sprawdzenie funkcji w praktyce.

Tagi:

News
plotka
przeciek
Windows
tapeta
Windows 11
Mikołaj Berlik
