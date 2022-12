Microsoft przygotowuje duży pokaz?

Fani gier od Microsoftu nie są zbyt rozpieszczani w ostatnim czasie. Mając na uwadze fakt, ile marek w swoim portfolio ma ekipa zielonych, to aż chciałoby się zobaczyć więcej hucznych zapowiedzi. Możliwe, że już wkrótce się to zmieni, a przecieki mówią o specjalnym wydarzeniu, które będzie poświęcone konsolom Xbox.

W najbliższym czasie doczekamy się zapowiedzi kolejnych gier od Microsoftu?

Pierwsze plotki o tym, że Microsoft planuje coś dużego, pojawiły się już kilka dni temu, a ich autorem był dziennikarz Jez Corden. Teraz otrzymaliśmy podobne informacje z drugiego źródła. Znany branżowy insider – Rand al Thor – w Xbox Two Podcast zdradził, że słyszał o podobnych planach od dwóch niezależnych źródeł. Plotki nabierają więc rumieńców.



Według tych doniesień Microsoft ma w planach przygotowanie specjalnego eventu, który miałby mieć miejsce na początku przyszłego roku. Niewykluczone, że właśnie wtedy doczekalibyśmy się zapowiedzi nowych tytułów. Obecnie trzy największe gry z portfolio Zielonych, których premiery możemy spodziewać się w 2023 roku to: Forza Motorsport, Redfall i Starfield.



Nie pozostaje nam nic innego niż uzbroić się w cierpliwość i czekać na ewentualne potwierdzenie tych doniesień. Microsoft ma wszystko, co potrzebne do stworzenia świetnego eventu.