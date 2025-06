Starfield, Indiana Jones i Oblivion najtaniej w historii. Promocje od Bethesdy na Steam Summer Sale

Letnia wyprzedaż na Steam to świetna okazja, by nadrobić hity od Bethesdy w rekordowo niskich cenach.

Rozpoczęła się Steam Summer Sale, a Bethesda przygotowała wyjątkowe obniżki na swoje najgłośniejsze gry. W promocji znalazły się m.in. Starfield, Oblivion Remastered oraz Indiana Jones and the Great Circle – wszystkie dostępne w najniższych cenach w historii według SteamDB.

Z kolei Oblivion Remastered , które trafiło na rynek w kwietniu 2025 roku, dostępne jest 20% taniej – to idealna okazja, by powrócić do klasycznego świata Tamriel w odświeżonej oprawie.

Na przecenę załapał się też tegoroczny hit Indiana Jones and the Great Circle. Podstawowa wersja gry jest tańsza o 20%, a edycję Premium – zawierającą nadchodzące DLC The Order of Giants – można kupić 30% taniej. Premiera dodatku zaplanowana jest na 4 września.

W ramach letniej wyprzedaży przeceniono także inne gry Bethesdy: Deathloop (–80%), Doom Eternal i Fallout 76 z dodatkiem Gone Fission (–75%), a także klasyczne odsłony Wolfenstein: The New Order i The Old Blood (–75%).

Steam Summer Sale potrwa do 10 lipca 2025 roku.