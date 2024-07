Microsoft prezentuje premiery na Xbox i PC. Nadchodzi duża nowość w Game Passie

Chociaż mamy sam środek sezonu ogórkowego, to nie oznacza wcale, że na rynku komputerów i konsol nie zadebiutują duże nowości. Rzecz jasna zabraknie największych hitów, które będziemy mieli okazję ogrywać dopiero na tegoroczną jesień i zimę, ale jeżeli nie macie w co grać albo chcecie spróbować czegoś nowego, to zapoznajcie się z poniższą listą piętnastu premier, które zmierzają w przyszłym tygodniu na PC i Xboxa.