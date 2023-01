Microsoft prezentuje nowości na Xbox i PC. Nowe gry zmierzają do Game Passa

Druga połowa stycznia to okres budzenia się branży gier z krótkiego zimowego snu. Użytkownicy Xboksów i komputerów osobistych nie będą mogli narzekać na nudę, gdyż już w przyszłym tygodniu na graczy będzie czekać dziewięć nowych produkcji. Aż trzy z nich trafią w dniu premiery do Xbox Game Pass i są to Persona 3 Portable, Persona 4 Golden oraz Monster Hunter Rise. Ponadto już za kilka dni swoją premierę będą miały takie gry, jak Re:Call, Graze Counter GM i A Space for the Unbound. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Premiery gier na Xbox i PC (16-20 stycznia 2023)