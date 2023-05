Microsoft otrzymał zgodę na zakup Activision Blizzard od Unii Europejskiej

Definitywnie można to uznać za pierwsze – i bardzo ważne – zwycięstwo giganta z Redmond.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Microsoft otrzymał zgodę na zakup Activision Blizzard od mniejszych rynków. Wszyscy wiemy jednak, że najważniejsze decyzje należą do urzędników Wielkiej Brytanii (CMA – Competition and Markets Authority), Unii Europejskiej (KE – Komisja Europejska) oraz Stanów Zjednoczonych (FTC – Federalna Komisja Handlu). Jak podaje między innymi serwis The Verge , Microsoft właśnie otrzymał zgodę od pierwszej z tych instancji – Komisji Europejskiej.

Microsoft otrzymał zgodę na zakup Activision Blizzard od Komisji Europejskiej. Pierwsze zwycięstwo

Trzeba przyznać, że jest to pierwsze ważne zwycięstwo giganta z Redmond. Urzędnicy konsultowali sprawę z różnymi firmami, dzięki czemu Unia Europejska jest pewna, iż transakcja nie zaszkodzi branży: