Microsoft chce, by jego gry były „na każdej platformie”. CEO zapowiada koniec wyłączności dla Xboxa

Mikołaj Berlik
2025/10/29 14:00
Satya Nadella otwarcie przyznaje, że przyszłość marki Xbox nie opiera się już tylko na Xboxie. Szef Microsoftu mówi wprost – gry firmy mają trafiać „na każdą platformę”.

W rozmowie z TBPN, przytoczonej przez Stephena Totilo z GameFile, CEO Microsoftu podkreślił, że strategia firmy po przejęciu Activision Blizzard skupia się na jak najszerszym dotarciu do graczy.

Microsoft – gry na każdej platformie

„Największym biznesem growym jest dla nas Windows” – powiedział Nadella. – „Chcemy być fantastycznym wydawcą, podobnie jak w przypadku Office. Naszym celem jest, aby nasze gry były dostępne wszędzie – na konsolach, PC, urządzeniach mobilnych, w chmurze i na telewizorach. Chcemy, by gracze mogli cieszyć się nimi niezależnie od platformy.”

Słowa Nadelli wpisują się w nową politykę Microsoftu, która od miesięcy budzi emocje wśród graczy. W ostatnim czasie na PlayStation trafiły tytuły takie jak Gears of War: Reloaded czy Microsoft Flight Simulator 2025, a w przyszłości dołączy do nich także Halo: Campaign Evolved, czyli remake kultowego Combat Evolved.

Decyzja o rezygnacji z ekskluzywności to kolejny krok w kierunku otwartej strategii wydawniczej. Xbox Series X|S sprzedaje się gorzej od konkurencji, a Microsoft stara się odzyskać wpływy poprzez dostępność gier na wielu platformach.

Choć dla wielu fanów marki to symboliczny koniec ery „wojen konsolowych”, Nadella zdaje się jasno określać kierunek: przyszłość gier Microsoftu leży w dostępności, a nie w ograniczeniach sprzętowych.

Źródło:https://insider-gaming.com/microsoft-ceo-satya-nadella-xbox-games-every-platform-playstation/

