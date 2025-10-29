Microsoft chce, by jego gry były „na każdej platformie”. CEO zapowiada koniec wyłączności dla Xboxa

Satya Nadella otwarcie przyznaje, że przyszłość marki Xbox nie opiera się już tylko na Xboxie. Szef Microsoftu mówi wprost – gry firmy mają trafiać „na każdą platformę”.
W rozmowie z TBPN, przytoczonej przez Stephena Totilo z GameFile, CEO Microsoftu podkreślił, że strategia firmy po przejęciu Activision Blizzard skupia się na jak najszerszym dotarciu do graczy.
Microsoft – gry na każdej platformie
„Największym biznesem growym jest dla nas Windows” – powiedział Nadella. – „Chcemy być fantastycznym wydawcą, podobnie jak w przypadku Office. Naszym celem jest, aby nasze gry były dostępne wszędzie – na konsolach, PC, urządzeniach mobilnych, w chmurze i na telewizorach. Chcemy, by gracze mogli cieszyć się nimi niezależnie od platformy.”
Słowa Nadelli wpisują się w nową politykę Microsoftu, która od miesięcy budzi emocje wśród graczy. W ostatnim czasie na PlayStation trafiły tytuły takie jak Gears of War: Reloaded czy Microsoft Flight Simulator 2025, a w przyszłości dołączy do nich także Halo: Campaign Evolved, czyli remake kultowego Combat Evolved.
Decyzja o rezygnacji z ekskluzywności to kolejny krok w kierunku otwartej strategii wydawniczej. Xbox Series X|S sprzedaje się gorzej od konkurencji, a Microsoft stara się odzyskać wpływy poprzez dostępność gier na wielu platformach.
Choć dla wielu fanów marki to symboliczny koniec ery „wojen konsolowych”, Nadella zdaje się jasno określać kierunek: przyszłość gier Microsoftu leży w dostępności, a nie w ograniczeniach sprzętowych.
