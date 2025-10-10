Zaloguj się lub Zarejestruj

Microsoft celuje w premierę nowej generacji Xboxa w 2027 roku. Pojawiają się pierwsze szczegóły o chipie AMD "Magnus"

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/10 18:40
0
0

Według najnowszych doniesień, Microsoft planuje premierę swojego nowego Xboxa w 2027 roku.

Jak ujawnił kanał Moore’s Law is Dead, Microsoft miał już rozpocząć rozmowy z partnerami technologiczno-sprzętowymi na temat potencjalnego okna premiery konsoli następnej generacji. Źródło twierdzi również, że poznało pierwsze szczegóły techniczne nowego procesora APU, nad którym pracuje AMD. Jednostka nosi wewnętrzną nazwę “Magnus” i ma napędzać przyszłą konsolę Xbox.

Microsoft celuje w premierę nowej generacji Xboxa w 2027 roku. Pojawiają się pierwsze szczegóły o chipie AMD

Do sieci wyciekły nowe informacje na temat kolejnego Xboxa

Zgodnie z tajemniczym raportem, Magnus APU będzie zbudowany z dwóch chipletów, jednego pełniącego funkcję CPU oraz drugiego odpowiadającego za GPU, opartego na technologii zbliżonej do kart graficznych AMD Radeon. Według wycieku, tak przedstawiałaby się specyfikacja Magnusa:

  • CPU: architektura AMD Zen 6, do 3 standardowych rdzeni oraz 8 rdzeni Zen 6c, współdzielących 12 MB pamięci podręcznej L3
  • GPU: 68 jednostek obliczeniowych RDNA5 oraz 4 silniki shaderów
  • Pamięć podręczna L2: 24 MB, czyli aż pięciokrotnie więcej niż w Xbox Series X
  • Szyna pamięci: 192-bit z możliwością konfiguracji na 24 GB, 36 GB lub 48 GB RAM

Układ będzie też wyposażony w NPU (Neural Processing Unit) o mocy 110 TOPS, odpowiedzialny m.in. za zadania związane ze sztuczną inteligencją, takie jak skalowanie obrazu lub obsługa Microsoft Copilot. W trybie oszczędnym wydajność ma spadać do 46 TOPS. Szacowany pobór mocy dla całego układu wynosi od 250 W do 350 W.

GramTV przedstawia:

Według raportu, nowy układ Microsoftu nie będzie miażdżąco przewyższał wydajnością domniemanego chipu PS6, mimo że jego TDP ma być o ok. 70% wyższe (350 W). Wzrost mocy obliczeniowej ma wynosić około 30–35 procent, co w praktyce może przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę i wyższe liczby klatek na sekundę w grach multiplatformowych. Jak podaje Moore’s Law is Dead, tytuł działający na PS6 w 4K i 120 fps miałby na nowym Xboxie osiągać 4K i 144 fps.

W sieci krążą również plotki, że nowy Xbox może być hybrydą konsoli i komputera PC. Oprócz grania w tytuły kupione w sklepie Xbox, urządzenie miałoby pozwalać na uruchamianie gier ze Steama lub GOG-a, co byłoby znaczącym rozszerzeniem inicjatywy Xbox Play Anywhere. Wszystko wskazuje też na to, że nowa konsola Microsoftu może być również droższa od PlayStation 6, co byłoby zrozumiałe z uwagi na bardziej zaawansowany sprzęt i dodatkowe funkcje.

Microsoft nie potwierdził jeszcze żadnych szczegółów, ale coraz więcej wskazuje na to, że kolejna generacja konsol Xbox zadebiutuje najwcześniej w 2027 roku, oferując znaczący skok technologiczny i jeszcze mocniejsze połączenie ekosystemów PC oraz konsoli.

Źródło:https://gamingbolt.com/microsoft-is-discussing-2027-launch-window-for-next-generation-xbox-with-partners-rumour

Tagi:

News
Microsoft
karta graficzna
konsole
Technologie
AMD
sprzęt dla graczy
sprzęt
konsole nowej generacji
konsola
przeciek
wyciek
Procesor
specyfikacja
technologia
Xbox
CPU
GPU
Xbox Series X
Tech
chipy
konsole do gier
leaker
Magnus
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112