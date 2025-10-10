Microsoft celuje w premierę nowej generacji Xboxa w 2027 roku. Pojawiają się pierwsze szczegóły o chipie AMD "Magnus"

Zgodnie z tajemniczym raportem, Magnus APU będzie zbudowany z dwóch chipletów, jednego pełniącego funkcję CPU oraz drugiego odpowiadającego za GPU, opartego na technologii zbliżonej do kart graficznych AMD Radeon. Według wycieku, tak przedstawiałaby się specyfikacja Magnusa:

Jak ujawnił kanał Moore’s Law is Dead, Microsoft miał już rozpocząć rozmowy z partnerami technologiczno-sprzętowymi na temat potencjalnego okna premiery konsoli następnej generacji. Źródło twierdzi również, że poznało pierwsze szczegóły techniczne nowego procesora APU, nad którym pracuje AMD. Jednostka nosi wewnętrzną nazwę “Magnus” i ma napędzać przyszłą konsolę Xbox.

Układ będzie też wyposażony w NPU (Neural Processing Unit) o mocy 110 TOPS, odpowiedzialny m.in. za zadania związane ze sztuczną inteligencją, takie jak skalowanie obrazu lub obsługa Microsoft Copilot. W trybie oszczędnym wydajność ma spadać do 46 TOPS. Szacowany pobór mocy dla całego układu wynosi od 250 W do 350 W.

Według raportu, nowy układ Microsoftu nie będzie miażdżąco przewyższał wydajnością domniemanego chipu PS6, mimo że jego TDP ma być o ok. 70% wyższe (350 W). Wzrost mocy obliczeniowej ma wynosić około 30–35 procent, co w praktyce może przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę i wyższe liczby klatek na sekundę w grach multiplatformowych. Jak podaje Moore’s Law is Dead, tytuł działający na PS6 w 4K i 120 fps miałby na nowym Xboxie osiągać 4K i 144 fps.

W sieci krążą również plotki, że nowy Xbox może być hybrydą konsoli i komputera PC. Oprócz grania w tytuły kupione w sklepie Xbox, urządzenie miałoby pozwalać na uruchamianie gier ze Steama lub GOG-a, co byłoby znaczącym rozszerzeniem inicjatywy Xbox Play Anywhere. Wszystko wskazuje też na to, że nowa konsola Microsoftu może być również droższa od PlayStation 6, co byłoby zrozumiałe z uwagi na bardziej zaawansowany sprzęt i dodatkowe funkcje.

Microsoft nie potwierdził jeszcze żadnych szczegółów, ale coraz więcej wskazuje na to, że kolejna generacja konsol Xbox zadebiutuje najwcześniej w 2027 roku, oferując znaczący skok technologiczny i jeszcze mocniejsze połączenie ekosystemów PC oraz konsoli.