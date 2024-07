Microsoft zmienia Game Passa, czyli dobrze to już było

Niedawno Microsoft ogłosił, że ceny Game Passa idą do góry. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Tyle, że wzrosty są dosyć istotne. Do tego zmieniły się pakiety i to drastycznie. Kończą się więc czasy miesięcznego grania w dużą bazę gier za 40 zł. Złośliwi powiedzą, że cieszyliście się z Call of Duty w Game Passie to teraz macie za to rachunek. Wbrew pozorom jest w tym dużo prawdy. Od razu pojawia się jednak pytanie czy po tych zmianach Game Pass nadal będzie wystarczająco atrakcyjny.

Zacznijmy od krótkiego streszczenia tego jak obecnie wyglądają pakiety.

Game Pass Core

Dawny abonament Xbox Live Gold, obecnie uzupełniony o bazę ponad 25 starszych gier. Główną atrakcją jest możliwość grania online. Zapłacimy za to 30 zł.

Game Pass for PC

Standardowy Game Pass, ale tylko na PC. Nadal zawiera gry na premierę. Cena wzrosła do poziomu 48 zł. Mimo wszystko nadal jest to świetna oferta.

Game Pass Ultimate

Do tej pory “luksusowa” wersja Game Passa teraz staje się standardową. Tutaj znajdziemy wszystko, tj. bazę gier na PC i konsolę, nowe tytuły na premierę, granie online, EA Access oraz dostęp do usługi xCloud. Cena to aż 74 zł. Sporo.

Game Pass Standard

Dotychczasowy, standardowy Game Pass na konsole został wycofany i we wrześniu zastąpi go wersja Standard tylko dla nowych użytkowników. Nie będzie w niej jednak gier na premierę. Cena to 15$ za miesiąc. Polskiej jeszcze nie znamy.