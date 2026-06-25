Włoski power metal i Władca Pierścieni? Posłuchajcie singla "The One" zespołu Frozen Crown!

Nowy utwór prezentuje mroczniejsze oblicze zespołu i otwiera bardziej narracyjne podejście do twórczości grupy. Inspiracją dla singla i całego albumu była literatura fantasy XX wieku, a przede wszystkim Władca Pierścieni autorstwa J. R. R. Tolkiena. Członkowie Frozen Crown skomentowali premierę nowego singla:

The One oznacza nowy początek dla Frozen Crown, pokazując mroczną i złowrogą stronę zespołu. Wokalistka Giada “Jade” Etro przechodzi na ciemną stronę, przejmując tron i dosłowną lodową koronę, prowadząc królów widm w poszukiwaniu Jedynego. Brzmi znajomo? Wizjonerski i utalentowany twórca teledysków Raoul Noise oraz projektantka rekwizytów Daria Gislon połączyli siły z zespołem, ożywiając barwny i mroczny świat Frozen Crown, znajdujący się gdzieś pomiędzy harmonijną i królewską estetyką J.R.R. Tolkiena, a brutalnością Roberta E. Howarda.

Nowy album ma kontynuować bardziej fabularne podejście do twórczości grupy. Dziesięć nowych utworów rozszerza dotychczasowe brzmienie Frozen Crown, kierując je w nieco mroczniejszą, ale wciąż bardzo epicką stronę. Zespół wyjaśnił:

Przy naszym szóstym albumie – drugim wydanym przez Napalm Records – kontynuujemy poszukiwania esencji brzmienia Frozen Crown, destylując kluczowe elementy naszego stylu do coraz bardziej zwięzłych i bezpośrednich utworów, pozbawionych wszelkich zbędnych ozdobników. The Legend Of The Six Kings czerpie bezpośrednio z naszego debiutanckiego albumu The Fallen King, kontynuując sagę Królów i Tyrana. Dzięki nowemu, rozszerzonemu zespołowi wreszcie mogliśmy oddać sprawiedliwość oryginalnej koncepcji, którą mieliśmy w głowach od samego początku istnienia grupy.

Według zespołu nowa płyta przyniesie nie tylko odświeżoną oprawę wizualną, ale również potężniejsze brzmienie: