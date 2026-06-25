Włoski power metal i Władca Pierścieni? Posłuchajcie singla "The One" zespołu Frozen Crown!

Frozen Crown wkracza do świata Tolkiena. Nowy singiel The One zapowiada album The Legend Of The Six Kings.
Włoska grupa power metalowa Frozen Crown rozpoczęła nowy rozdział swojej kariery, publikując singiel The One, zapowiadający nadchodzący album The Legend Of The Six Kings. Szóste studyjne wydawnictwo zespołu ukaże się 2 października 2026 roku nakładem Napalm Records.
Frozen Crown w klimacie Władcy Pierścieni
Nowy utwór prezentuje mroczniejsze oblicze zespołu i otwiera bardziej narracyjne podejście do twórczości grupy. Inspiracją dla singla i całego albumu była literatura fantasy XX wieku, a przede wszystkim Władca Pierścieni autorstwa J. R. R. Tolkiena. Członkowie Frozen Crown skomentowali premierę nowego singla:
The One oznacza nowy początek dla Frozen Crown, pokazując mroczną i złowrogą stronę zespołu. Wokalistka Giada “Jade” Etro przechodzi na ciemną stronę, przejmując tron i dosłowną lodową koronę, prowadząc królów widm w poszukiwaniu Jedynego. Brzmi znajomo? Wizjonerski i utalentowany twórca teledysków Raoul Noise oraz projektantka rekwizytów Daria Gislon połączyli siły z zespołem, ożywiając barwny i mroczny świat Frozen Crown, znajdujący się gdzieś pomiędzy harmonijną i królewską estetyką J.R.R. Tolkiena, a brutalnością Roberta E. Howarda.
Nowy album ma kontynuować bardziej fabularne podejście do twórczości grupy. Dziesięć nowych utworów rozszerza dotychczasowe brzmienie Frozen Crown, kierując je w nieco mroczniejszą, ale wciąż bardzo epicką stronę. Zespół wyjaśnił:
Przy naszym szóstym albumie – drugim wydanym przez Napalm Records – kontynuujemy poszukiwania esencji brzmienia Frozen Crown, destylując kluczowe elementy naszego stylu do coraz bardziej zwięzłych i bezpośrednich utworów, pozbawionych wszelkich zbędnych ozdobników. The Legend Of The Six Kings czerpie bezpośrednio z naszego debiutanckiego albumu The Fallen King, kontynuując sagę Królów i Tyrana. Dzięki nowemu, rozszerzonemu zespołowi wreszcie mogliśmy oddać sprawiedliwość oryginalnej koncepcji, którą mieliśmy w głowach od samego początku istnienia grupy.
Według zespołu nowa płyta przyniesie nie tylko odświeżoną oprawę wizualną, ale również potężniejsze brzmienie:
Ten szósty album ukazuje siłę naszej szóstki i nasze własne wyobrażenie o power metalu, zamknięte w dziesięciu chwytliwych utworach dotykających najróżniejszych odcieni gatunku, od surowego i bezkompromisowego speed metalu, przez monumentalny symfoniczny metal, aż po okazjonalny, linearny chaos melodyjnego death metalu, ale wciąż brzmiących tak, jak tylko Frozen Crown potrafi.
GramTV przedstawia:
Lista utworów The Legend Of The Six Kings:
Lightning In The Sky
Who Wants To Burn In Heaven
Reborn
The One
Iris
Winter Hearts
River Of Time
Through The Fire
To The Stars
The Legend Of The Six Kings
Jedną z największych niespodzianek albumu będzie cover utworu Iris zespołu Goo Goo Dolls. Piosenka z 1998 roku została przerobiona na power metalową interpretację, zachowując jednocześnie emocjonalny charakter oryginału. Jeszcze przed premierą albumu, Frozen Crown wyruszy w trasę koncertową. W sierpniu i wrześniu zespół będzie supportował Kamelot podczas północnoamerykańskiego tournee, na którym wystąpi również Visions of Atlantis. Z kolei w październiku i listopadzie włoscy muzycy otworzą europejskie koncerty Beast in Black, a dodatkowym supportem będzie Sonata Arctica.
Premiera The Legend Of The Six Kings odbędzie się 2 października 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że będzie to jeden z najważniejszych albumów w historii Frozen Crown oraz najbardziej ambitna wyprawa zespołu do świata inspirowanego twórczością Tolkiena.
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