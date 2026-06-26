Zaloguj się lub Zarejestruj

Odyseja doczekała się pierwszych pokazów, a niedługo później pojawiły się wstępne opinie. Elliot Page wcale nie gra Achilles

Radosław Krajewski
2026/06/26 10:20
0
0

Film ma być miejscami inspirowany klasycznymi filmami Akiry Kurosawy.

Christopher Nolan najwyraźniej zaczyna rozgrzewać atmosferę przed premierą Odysei. Najnowsze doniesienia wskazują, że superprodukcja doczekała się już pierwszych pokazów prasowych, a w sieci pojawiły się pierwsze, bardzo pozytywne opinie. Przy okazji ujawniono również, kogo w filmie zagrał Elliot Page.

Odyseja
Odyseja

Odyseja – pierwsze opinie po pokazach prasowych nowego filmu Christophera Nolana

Odyseja pozostaje jednym z najgorętszych filmów 2026 roku, a Christopher Nolan, po ogromnym sukcesie Oppenheimera, ponownie bierze na warsztat historię o wielkim rozmachu. Tym razem reżyser sięga po klasyczny epos Homera i przenosi na ekran opowieść o Odyseuszu, jego długiej podróży do domu oraz świecie pełnym potworów, pokus i mitologicznych prób. Jak dowiedzieliśmy się już wcześniej, produkcja będzie przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów.

Według najnowszych informacji film został już pokazany wybranym przedstawicielom prasy. Miały odbyć się dwa takie seanse, w tym jeden w nowojorskim kinie AMC Lincoln Square 13. Pokazy nie były jednak szeroko komunikowane, gdyż najprawdopodobniej przygotowano je z myślą o dziennikarzach, którzy przeprowadzają wywiady z Nolanem i obsadą.

Pierwsze reakcje, które krążą po Reddicie, są bardzo obiecujące, choć na tym etapie warto podchodzić do nich z ostrożnością. Wśród najmocniej chwalonych elementów pojawia się występ Matta Damona, który wciela się w Odyseusza. Dobre opinie zbierają także Anne Hathaway, Robert Pattinson oraz Tom Holland. Jeden z uczestników pokazu miał nawet określić rolę Hollanda jako wartą oscarowej uwagi.

GramTV przedstawia:

Pozytywne słowa dotyczą również drugiego planu, muzyki oraz realizacji najbardziej widowiskowych sekwencji. Szczególne wrażenie miały zrobić sceny z Cyklopem, syrenami, Charybdą oraz katastrofą statku. Według relacji pokaz zakończył się oklaskami, co tylko podsyca oczekiwania wobec nowego filmu Nolana.

Reżyser opowiedział także o inspiracjach, które wpłynęły na wizualny kształt Odysei. W rozmowie z The New York Times Nolan wskazał między innymi Andrieja Rublowa Andrieja Tarkowskiego oraz Ran Akiry Kurosawy. Szczególnie ważne miały być dla niego faktury obrazu, krajobraz, wiatr i sposób, w jaki postacie pozostają związane z otaczającym je światem.

Pojawiły się również nowe informacje o roli Elliota Page’a. Wbrew wcześniejszym spekulacjom aktor nie ma wcielać się w Achillesa, lecz w Sinona, greckiego żołnierza związanego z flotą Odyseusza. To postać, której nie ma u Homera, ale pojawia się między innymi w Eneidzie Wergiliusza oraz innych przekazach. Sinon jest tam przedstawiany jako przebiegły wysłannik Greków, który zwodzi Trojan i nakłania ich do wprowadzenia konia trojańskiego do miasta.

Przypomnijmy, że premierę Odysei wyznaczono na 17 lipca bieżącego roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/25/christopher-nolans-the-odyssey-holds-first-press-screenings-kurosawas-ran-influences-elliot-pages-role-revealed

Tagi:

Popkultura
film
opinie
ekranizacja
Christopher Nolan
grecka mitologia
Universal Pictures
Elliot Page
pokazy przedpremierowe
Odyseja
The Odyssey
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112