Odyseja doczekała się pierwszych pokazów, a niedługo później pojawiły się wstępne opinie. Elliot Page wcale nie gra Achilles

Film ma być miejscami inspirowany klasycznymi filmami Akiry Kurosawy.

Christopher Nolan najwyraźniej zaczyna rozgrzewać atmosferę przed premierą Odysei. Najnowsze doniesienia wskazują, że superprodukcja doczekała się już pierwszych pokazów prasowych, a w sieci pojawiły się pierwsze, bardzo pozytywne opinie. Przy okazji ujawniono również, kogo w filmie zagrał Elliot Page. Odyseja – pierwsze opinie po pokazach prasowych nowego filmu Christophera Nolana Odyseja pozostaje jednym z najgorętszych filmów 2026 roku, a Christopher Nolan, po ogromnym sukcesie Oppenheimera, ponownie bierze na warsztat historię o wielkim rozmachu. Tym razem reżyser sięga po klasyczny epos Homera i przenosi na ekran opowieść o Odyseuszu, jego długiej podróży do domu oraz świecie pełnym potworów, pokus i mitologicznych prób. Jak dowiedzieliśmy się już wcześniej, produkcja będzie przeznaczona wyłącznie dla dorosłych widzów.

Według najnowszych informacji film został już pokazany wybranym przedstawicielom prasy. Miały odbyć się dwa takie seanse, w tym jeden w nowojorskim kinie AMC Lincoln Square 13. Pokazy nie były jednak szeroko komunikowane, gdyż najprawdopodobniej przygotowano je z myślą o dziennikarzach, którzy przeprowadzają wywiady z Nolanem i obsadą. Pierwsze reakcje, które krążą po Reddicie, są bardzo obiecujące, choć na tym etapie warto podchodzić do nich z ostrożnością. Wśród najmocniej chwalonych elementów pojawia się występ Matta Damona, który wciela się w Odyseusza. Dobre opinie zbierają także Anne Hathaway, Robert Pattinson oraz Tom Holland. Jeden z uczestników pokazu miał nawet określić rolę Hollanda jako wartą oscarowej uwagi.

GramTV przedstawia:

Pozytywne słowa dotyczą również drugiego planu, muzyki oraz realizacji najbardziej widowiskowych sekwencji. Szczególne wrażenie miały zrobić sceny z Cyklopem, syrenami, Charybdą oraz katastrofą statku. Według relacji pokaz zakończył się oklaskami, co tylko podsyca oczekiwania wobec nowego filmu Nolana. Reżyser opowiedział także o inspiracjach, które wpłynęły na wizualny kształt Odysei. W rozmowie z The New York Times Nolan wskazał między innymi Andrieja Rublowa Andrieja Tarkowskiego oraz Ran Akiry Kurosawy. Szczególnie ważne miały być dla niego faktury obrazu, krajobraz, wiatr i sposób, w jaki postacie pozostają związane z otaczającym je światem. Pojawiły się również nowe informacje o roli Elliota Page’a. Wbrew wcześniejszym spekulacjom aktor nie ma wcielać się w Achillesa, lecz w Sinona, greckiego żołnierza związanego z flotą Odyseusza. To postać, której nie ma u Homera, ale pojawia się między innymi w Eneidzie Wergiliusza oraz innych przekazach. Sinon jest tam przedstawiany jako przebiegły wysłannik Greków, który zwodzi Trojan i nakłania ich do wprowadzenia konia trojańskiego do miasta. Przypomnijmy, że premierę Odysei wyznaczono na 17 lipca bieżącego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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