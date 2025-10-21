Michael Fassbender zagra ojca klanu Kennedych w nowym serialu Netfliksa

Najważniejszą informacją jest potwierdzenie, że Michael Fassbender wcieli się w Josepha Kennedy’ego Seniora – ojca Johna F. Kennedy’ego, przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joseph Kennedy był wpływowym finansistą, dyplomatą i patriarchą jednej z najsłynniejszych amerykańskich rodzin XX wieku. To on zapoczątkował polityczną dynastię Kennedych, wychowując dziewięcioro dzieci i odgrywając kluczową rolę w kształtowaniu ich ambicji oraz publicznego wizerunku.

Kennedy ukazuje intymne życie, miłości, rywalizacje i tragedie, które ukształtowały najbardziej kultową dynastię w historii nowożytnej i pomogły stworzyć świat, w którym żyjemy dzisiaj. Począwszy od lat 30. XX wieku, serial przedstawia nieprawdopodobną drogę Joe (Fassbender) i Rose Kennedy oraz ich dziewięciorga dzieci, w tym zbuntowanego drugiego syna Jacka, który z trudem wyrywa się z cienia swojego złotego brata.

Scenariusz napisał Eric Roth, laureat Oscara za Forresta Gumpa i współautor Diuny. Projekt zyskał rozpęd po dołączeniu do niego Vinterberga, a zdjęcia mają rozpocząć się w 2026 roku. Dla Fassbendera będzie to kolejna ważna rola Zabójcy i Szpiegach oraz występie w serialu Agencja. Aktor znany z intensywnych, głęboko psychologicznych kreacji z pewnością wniesie do roli patriarchy Kennedych sporą dawkę charyzmy i dramatyzmu. W nadchodzących tygodniach Netflix ma ogłosić kolejne nazwiska z obsady.