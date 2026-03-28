Michael Fassbender w zaskakującej odsłonie. Netflix ujawnia pierwsze zdjęcie z nowego serialu

Nowy serial twórcy Na rauszu zapowiada się na duże wydarzenie – i właśnie pokazano pierwszą zapowiedź.

Netflix ujawnia przed nami karty serialu Kennedy, który ma opowiedzieć historię jednej z najbardziej wpływowych rodzin XX wieku. Na udostępnionym materiale widzimy Michael Fassbender w roli Josepha Kennedy’ego – patriarchy rodu. Szykuje się wielkie wyzwanie dla aktora. To pierwsza okazja, by zobaczyć, jak aktor prezentuje się w tej wymagającej, historycznej roli. Netflix ujawnia pierwszy materiał z serialu Kennedy Za projekt odpowiada Thomas Vinterberg, czyli twórca nagrodzonego Oscarem filmu Na rauszu. Co istotne, reżyser ma stanąć za kamerą wszystkich odcinków pierwszego sezonu, który liczyć będzie osiem epizodów. Taki model pracy może zapewnić spójność wizji i wyraźny autorski charakter całej produkcji.

Serial oparty jest na książce JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 autorstwa Fredrik Logevall i skupi się na początkach dynastii Kennedych. Historia ma pokazać kulisy życia rodziny – od relacji i konfliktów po wydarzenia, które wpłynęły na ich pozycję w historii. Twórcy zapowiadają bardziej kameralne spojrzenie na znane postacie, skupione na emocjach i relacjach.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się także m.in. Wyatt Russell, Eddie Marsan, Denis O’Hare oraz Albert Welling. Za scenariusz odpowiada laureat Oscara Eric Roth, znany z takich produkcji jak Forrest Gump czy Diuna. Takie nazwiska jasno sugerują, że Netflix nie oszczędza na jakości projektu. Udział Fassbendera to jedna z największych sił tego projektu. Aktor, który przez lata wybierał role bardzo selektywnie, wrócił niedawno do regularnej pracy i angaż w Kennedy tylko podkreśla, że Netflix celuje w produkcję z najwyższej półki. Dla wielu widzów może to być jeden z najważniejszych powodów, by zainteresować się tym tytułem. Na ten moment nie znamy daty premiery. Jeśli projekt utrzyma zapowiadany poziom, może to być jeden z najważniejszych seriali historycznych nadchodzących lat i powtórzyć sukces The Crown.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









