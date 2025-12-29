Michael Buble królem świąt. Christmas na szczycie listy albumów 2025 roku

Album Christmas Michaela Buble został numerem jeden oficjalnej listy albumów w 2025 roku. To już ósmy tydzień tego wydawnictwa na szczycie zestawienia (ale nie z rzędu), co ostatecznie potwierdza pozycję Buble jako niekwestionowanego “Króla Świąt”. Co ciekawe, rok 2025 rozpoczął się dokładnie w ten sam sposób, również z Christmas na pierwszym miejscu, a kończy się jego triumfalnym powrotem na szczyt.

Michael Buble na szczycie listy albumów 2025

Na drugim miejscu listy rok zakończyła Olivia Dean z albumem The Art of Loving, który kontynuuje swoją bardzo mocną passę w TOP 5. To wydawnictwo jest jednocześnie numerem jeden oficjalnej listy albumów winylowych, notując największą sprzedaż na czarnym krążku w minionym tygodniu. Udany finisz roku notuje również EsDeeKid. Jego debiutancki album Rebel wraca do TOP 10, osiągając nowe najwyższe miejsce w karierze, czyli ósme. Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok przyniesie kolejne sukcesy dla rapera z Liverpoolu.