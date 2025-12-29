Michael Buble królem świąt. Christmas na szczycie listy albumów 2025 roku

Michael Buble zajął pierwsze miejsce na oficjalnej liście albumów 2025 roku.
Album Christmas Michaela Buble został numerem jeden oficjalnej listy albumów w 2025 roku. To już ósmy tydzień tego wydawnictwa na szczycie zestawienia (ale nie z rzędu), co ostatecznie potwierdza pozycję Buble jako niekwestionowanego “Króla Świąt”. Co ciekawe, rok 2025 rozpoczął się dokładnie w ten sam sposób, również z Christmas na pierwszym miejscu, a kończy się jego triumfalnym powrotem na szczyt.
Michael Buble na szczycie listy albumów 2025
Na drugim miejscu listy rok zakończyła Olivia Dean z albumem The Art of Loving, który kontynuuje swoją bardzo mocną passę w TOP 5. To wydawnictwo jest jednocześnie numerem jeden oficjalnej listy albumów winylowych, notując największą sprzedaż na czarnym krążku w minionym tygodniu. Udany finisz roku notuje również EsDeeKid. Jego debiutancki album Rebel wraca do TOP 10, osiągając nowe najwyższe miejsce w karierze, czyli ósme. Wszystko wskazuje na to, że 2026 rok przyniesie kolejne sukcesy dla rapera z Liverpoolu.
W zestawieniu nie brakuje też spektakularnych awansów. The Christmas Song Nata Kinga Cole’a zalicza imponujący skok aż o 141 pozycji i ląduje na 28 miejscu. Christmas Classics Binga Crosby’ego awansuje o 66 oczek na pozycję 30. Z kolei album That’s Showbiz Baby! autorstwa Jade, wzmocniony premierą wersji deluxe na CD, pnie się w górę aż o 106 miejsc, docierając do 32 miejsca. Po zdobyciu tytułu Christmas Number 1 z projektem XMAS, Kylie Minogue również może świętować, ponieważ jej Kylie Christmas wraca do TOP 20, awansując o dziewięć pozycji (20 lokata).
GramTV przedstawia:
W dalszej części listy Best Of, 50 Cent po raz kolejny ustanawia nowe maksimum popularności, przesuwając się na 23 pozycję, natomiast Curtain Call: The Hits Eminema awansuje o dziewięć miejsc na 24. Album Getting Killed by Geese znajduje się co prawda na 38 miejscu głównej listy, ale jednocześnie triumfuje na Oficjalnej Liście Sklepów Płytowych, zostając najchętniej kupowanym albumem tygodnia w brytyjskich niezależnych record store’ach.
Rok 2025 w TOP 40 kończą także Twenty Five, George’a Michaela (36), The Tortured Poets Department, Taylor Swift (37) oraz legendarna kompilacja Greatest Hits zespołu Queen, która zamyka zestawienie na miejscu 40.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!