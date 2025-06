Miasto w drzewie i mgła pełna zagrożeń. Dark Switch to city-builder w klimacie dark fantasy

Ogromne drzewo pełni nie tylko funkcję domu dla mieszkańców, ale także stanowi główne schronienie przed niebezpieczną mgłą skrywającą przerażające istoty. Samo drzewo nie dostarczy wszystkiego, co niezbędne do przetrwania i rozwoju. Konieczne będzie organizowanie ekspedycji do mgły. W jej czeluściach znajdują się starożytne ruiny, w których gracze mogą odnaleźć pozostałości i sekrety cywilizacji z dawnych czasów.

DarkSwitch to gra, w której zbudujesz miasto w konarach ogromnego drzewa. Strzeż swojego liściastego domu przed nadchodzącą złowieszczą mgłą. Wykorzystaj zbawienne światło dnia, płomień i mistyczną moc Solium, aby zapewnić mieszkańcom spokój i szansę na przetrwanie. Zbieraj zasoby, odkrywaj nowe technologie i wysyłaj zwiadowców do zbadania ruin dawnych cywilizacji. Odkryj tajemnice i historię upadku swoich przodków, a być może uratujesz się przed kolejnym kataklizmem.