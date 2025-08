Miasteczko Shelby Oaks to jeden z najciekawszych horrorów tego roku. Film otrzymał pierwszy zwiastun

Projekt przeszedł przez długą fazę dokrętek i jest już gotowy do premiery.

Crowdfundingowy debiut reżyserski Chrisa Stuckmanna, znanego YouTubera, zapowiada się na pierwszą poważną halloweenową propozycję w kinach. Miasteczko Shelby Oaks opowiada o grupie poszukiwaczy duchów, która traci jednego ze swoich członków, a wszystko wskazuje na to, że widzowie mogą się spodziewać porządnej dawki grozy i tajemnic. Teraz film otrzymał pierwszy zwiastun.

Miasteczko Shelby Oaks – pierwszy zwiastun

W marcu produkcja wróciła do Ohio na kosztowną sesję dokrętek, podczas której dodano sceny z większą ilością krwi i przemocy. Budżet na ten cel wyniósł około miliona dolarów. Wcześniejsza wersja filmu pokazywana była latem zeszłego roku podczas Fantasia Fest, gdzie zebrała mieszane recenzje – krytykowano między innymi postać głównej bohaterki granej przez Camille Sullivan oraz niezbyt logicznie budowane napięcie. Mimo to recenzenci zauważyli pasję twórcy i jego wyraźną miłość do gatunku.