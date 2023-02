Miasma Chronicles – nowe RPG od twórców Mutant Year Zero na obszernej rozgrywce

W maju ubiegłego roku doczekaliśmy się zapowiedzi Miasma Chronicles, czyli nowego taktycznego RPG od twórców Mutant Year Zero. Tymczasem deweloperzy ze studia The Bearded Ladies najwyraźniej stwierdzili, że to dobry moment, by przypomnieć graczom o swojej nadchodzącej produkcji. Do sieci trafił bowiem obszerny gameplay, który pozwala sprawdzić, jak tytuł prezentuje się w akcji.

Twórcy Mutant Year Zero prezentują długi gameplay z Miasma Chronicles

Zgodnie z zapowiedziami Miasma Chronicles rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której Ameryka została rozdarta przez siłę o nazwie „Wyziew”. Opublikowane przez deweloperów fragmenty rozgrywki skupiają się natomiast zarówno na eksploracji postapokaliptycznego świata, jak i walce z oponentami. W materiale pojawia się też kilka scenek przerywników.



Jednocześnie deweloperzy zaznaczają, że całość pochodzi z wersji alfa, dlatego też niektóre z prezentowanych elementów mogą ulec zmianie. Twórcom zależało jednak na podzieleniu się z graczami nowymi fragmentami rozgrywki, by zainteresowani mieli okazję sprawdzić, czego można spodziewać się po Miasma Chronicles.