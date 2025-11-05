Klasyczne fantasy sprzed 60 lat doczeka się kolejnego rebootu. Znana historia znów powróci na ekrany

Będzie to drugi reboot tego klasyka w obecnym wieku.

Telewizja Fox przygotowuje współczesną wersję jednego z najbardziej rozpoznawalnych seriali komediowych lat 60. Amerykańska stacja rozpoczęła prace nad nową adaptacją Czarownicy, czyli kultowej produkcji fantasy o wiedźmie próbującej prowadzić zwyczajne życie wśród ludzi. To już drugie podejście do odświeżenia tej historii w XXI wieku. Czarownica – powstaje nowy serial na podstawie kultowego fantasy Nad nowym projektem czuwa Judalina Neira, scenarzystka znana z seriali The Boys i Daisy Jones and the Six. Towarzyszy jej producent wykonawczy Doug Robinson, a całość powstaje przy udziale Sony Pictures Television. Tym razem widzowie mogą spodziewać się dłuższego, godzinnego formatu, który ma pozwolić na głębsze pokazanie relacji między bohaterami i przedstawienie bardziej dramatycznych wątków.

Fabuła ponownie skupi się na losach czarownicy Samanthy i jej męża Darrina, zwykłego człowieka, którzy starają się połączyć swoje odmienne światy. Twórcy zapowiadają, że historia ma eksplorować napięcia kulturowe i rodzinne różnice w duchu współczesnych realiów.

Oryginalną Czarownicę emitowano w latach 1964–1972 i przez osiem sezonów zdobyła ogromną popularność dzięki lekkiej mieszance humoru, magii i satyry na amerykańskie przedmieścia. Serial z Elizabeth Montgomery w roli głównej stał się ikoną popkultury i źródłem inspiracji dla wielu późniejszych produkcji telewizyjnych. Przez kolejne dekady Hollywood wielokrotnie próbowało przywrócić Czarownicę do życia. W 2005 roku powstał film w reżyserii Nory Ephron z Nicole Kidman i Willem Ferrellem, który stanowił meta-komedię o aktorce wcielającej się w rolę czarownicy będącej… prawdziwą czarownicą. Wcześniej pojawił się również spin-off Tabitha z 1977 roku, a w następnych latach różne stacje podejmowały nieudane próby realizacji nowych wersji serialu. Najświeższy projekt Foxa ma więc szansę stać się pierwszym pełnoprawnym powrotem tej marki od blisko dwóch dekad. W tej chwili nie ujawniono obsady ani daty premiery, ale jeśli produkcja dojdzie do skutku, widzowie mogą spodziewać się współczesnej reinterpretacji klasycznego motywu o magii, miłości i próbie normalnego życia w świecie pełnym niezwykłości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.