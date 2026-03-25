Miał zmienić rynek motoryzacji. Sony i Honda kasują projekt

W opublikowanym komunikacie wyczytamy:

Firma Sony Honda Mobility Inc. ogłosiła dzisiaj decyzję o przerwaniu prac nad rozwojem i wprowadzeniem na rynek swojego pierwszego modelu, AFEELA 1, a także drugiego modelu pojazdów AFEELA, który znajdował się w fazie projektowej. Decyzja SHM zapadła po rozmowach między spółkami macierzystymi: Sony Group Corporation oraz Honda Motor Co., Ltd.

Od momentu powstania w wrześniu 2022 roku, celem SHM było opracowanie i sprzedaż produktów mobilnych o wysokiej wartości dodanej oraz świadczenie usług związanych z mobilnością poprzez połączenie technologii, wiedzy specjalistycznej i możliwości rozwojowych Sony oraz Hondy. Jednak w wyniku ponownej oceny strategii elektryfikacji samochodów przez Hondę, SHM nie będzie mogło skorzystać z niektórych technologii i zasobów, które pierwotnie miały zostać dostarczone przez Hondę na etapie planowania biznesowego. W obliczu tych zmian SHM uznało, że nie ma realnej drogi do wprowadzenia Modeli na rynek zgodnie z pierwotnymi założeniami.