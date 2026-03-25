Miał zmienić rynek motoryzacji. Sony i Honda kasują projekt

W 2022 roku dwie japońskie potęgi, Sony oraz Honda, wspólnymi siłami powołały do życia Sony Honda Mobility. Celem było stworzenie wymarzonego auta elektrycznego.
Pokazano prototypy, opublikowano materiały promocyjne, zebrano zamówienia przedsprzedażowe. I koniec.
Zapowiadane auto od Sony i Hondy jednak nie powstanie
Auto znane jako Afeela 1 nigdy nie powstanie. Samochód, który miał wspierać funkcję PlayStation Remote Play, został zaprezentowany na początku 2023 roku i jeszcze pod koniec roku 2025 Japończycy zapewniali, że prace idą zgodnie z planem. Ba, Sony i Honda zgodnie podały, iż już w 2026 roku w Kalifornii będą miały miejsce pierwsze dostawy zdatnych do użytku modeli Afeela. Wtedy nic nie zapowiadało takiego zakończenia. Tymczasem teraz Sony Honda Mobility ogłosiło, że przerwa prace zarówno nad Afeela 1, jak i nad innym modelem spod marki Afeela.
W opublikowanym komunikacie wyczytamy:
Firma Sony Honda Mobility Inc. ogłosiła dzisiaj decyzję o przerwaniu prac nad rozwojem i wprowadzeniem na rynek swojego pierwszego modelu, AFEELA 1, a także drugiego modelu pojazdów AFEELA, który znajdował się w fazie projektowej. Decyzja SHM zapadła po rozmowach między spółkami macierzystymi: Sony Group Corporation oraz Honda Motor Co., Ltd.
Od momentu powstania w wrześniu 2022 roku, celem SHM było opracowanie i sprzedaż produktów mobilnych o wysokiej wartości dodanej oraz świadczenie usług związanych z mobilnością poprzez połączenie technologii, wiedzy specjalistycznej i możliwości rozwojowych Sony oraz Hondy. Jednak w wyniku ponownej oceny strategii elektryfikacji samochodów przez Hondę, SHM nie będzie mogło skorzystać z niektórych technologii i zasobów, które pierwotnie miały zostać dostarczone przez Hondę na etapie planowania biznesowego. W obliczu tych zmian SHM uznało, że nie ma realnej drogi do wprowadzenia Modeli na rynek zgodnie z pierwotnymi założeniami.
Afeela 1 miało być dostępne w dwóch wariantach. Ceny pierwszego – Origin – wynosiły od 89 900 $, podczas gdy drugiego – Signature – od 102 900$. Jednocześnie mieszkańcy stanu Kalifornia mieli możliwość, by zarezerwować dla siebie wymarzony model po uiszczeniu opłaty w wysokości 200 dolarów. Co dalej z tymi pieniędzmi? Oczywiście, skoro auta nie powstaną, wrócą do poprzednich właścicieli.
W związku z tą decyzją, SHM dokona pełnego zwrotu opłat rezerwacyjnych osobom, które dokonały rezerwacji na model AFEELA 1 w Kalifornii – zapewnili przedstawiciele Sony Honda Mobility.
Czy zatem to koniec Sony Honda Mobility? Według oficjalnych komunikatów nie. Samo SHM zapewniło, iż będzie w dalszym ciągu prowadzić rozmowy zarówno z Sony, jak i z Hondą na temat dalszych poczynań biznesowych w przyszłości.
