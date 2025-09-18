Zaloguj się lub Zarejestruj

MGS Delta pokazuje, jak może wyglądać grafika na PS6. Zobaczyliśmy efekt wielu godzin pracy jednego z internetowych twórców

Mikołaj Berlik
2025/09/18 19:00
0
0

Modyfikacja do Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pokazuje, jak gra może wyglądać w fotorealistycznej wersji.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater już w standardowej wersji zachwyca oprawą graficzną, ale moder Beyond Dreams postanowił pójść o krok dalej. Dzięki pakietowi modyfikacji z włączonym ray tracingiem udało się uzyskać efekt niemal fotorealistyczny, który pokazano na nagraniu w natywnej rozdzielczości 4K.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – mod z zaawansowanym ray tracingiem

Twórca wyjaśnia, że celem projektu było maksymalne wzmocnienie globalnego oświetlenia. Wykorzystano do tego shader “Complete RT” oparty na technologii ReSTIR GI, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w ray tracingu. Efekt uzupełniają ulepszone cieniowanie obiektów, realistyczna trawa, lepsza głębia ostrości, korekcja kolorów i subtelne zmiany w pracy kamery.

Wszystko to sprawia, że Metal Gear Solid Delta wygląda jak tytuł, który mógłby zadebiutować na PlayStation 6 lub kolejnej generacji konsol. Niestety, aby uzyskać taki efekt, potrzeba niezwykle mocnego sprzętu – m.in. karty NVIDIA RTX 5090, procesora Intel 14700K oraz 32 GB RAM-u.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja nie tylko podkreśla potencjał gry, ale i pokazuje, jak w przyszłości mogą wyglądać remaki kultowych produkcji, jeśli deweloperzy pójdą w stronę maksymalnego fotorealizmu.

Tagi:

News
PC
Metal Gear Solid
Metal Gear
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112