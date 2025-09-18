MGS Delta pokazuje, jak może wyglądać grafika na PS6. Zobaczyliśmy efekt wielu godzin pracy jednego z internetowych twórców

Modyfikacja do Metal Gear Solid Delta: Snake Eater pokazuje, jak gra może wyglądać w fotorealistycznej wersji.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater już w standardowej wersji zachwyca oprawą graficzną, ale moder Beyond Dreams postanowił pójść o krok dalej. Dzięki pakietowi modyfikacji z włączonym ray tracingiem udało się uzyskać efekt niemal fotorealistyczny, który pokazano na nagraniu w natywnej rozdzielczości 4K.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – mod z zaawansowanym ray tracingiem

Twórca wyjaśnia, że celem projektu było maksymalne wzmocnienie globalnego oświetlenia. Wykorzystano do tego shader “Complete RT” oparty na technologii ReSTIR GI, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych rozwiązań w ray tracingu. Efekt uzupełniają ulepszone cieniowanie obiektów, realistyczna trawa, lepsza głębia ostrości, korekcja kolorów i subtelne zmiany w pracy kamery.