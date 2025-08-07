Metroid Prime 4: Beyond i Silksong z zapowiedzią grywalnych wersji. Wszystko pojawi się na Gamescom 2025

Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem Gamescomu poznaliśmy listę gier, które Nintendo zaprezentuje na swoim stoisku. Wśród nich znalazły się Metroid Prime 4: Beyond, Hollow Knight: Silksong oraz kilka innych dużych tytułów, których premiery wciąż wyczekujemy. Wydarzenie potrwa od 20 do 24 sierpnia w Kolonii.

Nintendo na Gamescom – d ługa lista gier do ogrania

Jak poinformowało niemieckojęzyczne konto Nintendo na Twitterze, na stoisku firmy w hali 9 będzie można zagrać nie tylko w Silksonga i Metroid Prime 4, ale również w: Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Elden Ring Tarnished Edition, Borderlands 4, Hades 2, EA Sports FC 26 oraz Pokémon Legends: Z-A. To świetna okazja, by sprawdzić długo wyczekiwane gry jeszcze przed premierą – wiele z nich nie ma nawet oficjalnych dat wydania.

