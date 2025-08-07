Zaloguj się lub Zarejestruj

Metroid Prime 4: Beyond i Silksong z zapowiedzią grywalnych wersji. Wszystko pojawi się na Gamescom 2025

Mikołaj Berlik
2025/08/07 17:00
Nintendo przywiezie do Kolonii mocny zestaw hitów. Wśród nich również Elden Ring Tarnished Edition i Borderlands 4.

Na niecałe dwa tygodnie przed rozpoczęciem Gamescomu poznaliśmy listę gier, które Nintendo zaprezentuje na swoim stoisku. Wśród nich znalazły się Metroid Prime 4: Beyond, Hollow Knight: Silksong oraz kilka innych dużych tytułów, których premiery wciąż wyczekujemy. Wydarzenie potrwa od 20 do 24 sierpnia w Kolonii.

Nintendo

Nintendo na Gamescom – długa lista gier do ogrania

Jak poinformowało niemieckojęzyczne konto Nintendo na Twitterze, na stoisku firmy w hali 9 będzie można zagrać nie tylko w Silksonga i Metroid Prime 4, ale również w: Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Elden Ring Tarnished Edition, Borderlands 4, Hades 2, EA Sports FC 26 oraz Pokémon Legends: Z-A. To świetna okazja, by sprawdzić długo wyczekiwane gry jeszcze przed premierą – wiele z nich nie ma nawet oficjalnych dat wydania.

Choć Hollow Knight: Silksong może dziś pojawić się podczas Indie World Showcase, Nintendo nie ujawniło żadnych planów związanych z pokazem na samym Gamescomie. Niewykluczone jednak, że niespodzianki pojawią się w trakcie Opening Night Live, które odbędzie się 19 sierpnia i potrwa dwie godziny.

Obecność takich tytułów jak Metroid Prime 4: Beyond i Silksong na Gamescomie może oznaczać, że Nintendo szykuje konkretną ofensywę na końcówkę 2025 roku i początek 2026. Grywalne wersje to szansa nie tylko dla graczy, ale także dla mediów i influencerów, którzy będą mogli podzielić się pierwszymi wrażeniami z rozgrywki.

Źródło:https://gamingbolt.com/metroid-prime-4-beyond-hollow-knight-silksong-and-more-playable-at-nintendos-gamescom-booth

