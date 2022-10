Jeden z twórców gier Metro zginął na froncie w walce o wolność swojego kraju

Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, część deweloperów ze studia 4A Games została w swoim kraju i postanowiła bronić ojczyzny. Jednym z tych twórców był Andrii Korzinkin – deweloper, który zajmował się m.in. animacjami w grze Metro Exodus. Animator przystąpił do wojska, aby walczyć o wolność Ukrainy. Niestety, dwa dni temu Leonid Stepanow, projektant rozgrywki w studio Remedy Entertainment, poinformował, że Korzinkin zginął na froncie podczas wykonywania misji bojowej.

Wczytywanie ramki mediów.

Jeden z jego współpracowników, Denys Mishchenko, napisał:

Leonid Stepanov opublikował również słowa od pracowników 4A Games:

Był naprawdę świetną osobą, dobrym człowiekiem z poczuciem humoru i animatorem najwyższej klasy, których w Ukrainie można policzyć na palcach. Jakie on rzeczy tworzył! A jego skośny strzał na bramkę w piłkarzykach był nie do obrony. On wciąż tworzył i tworzył.

To smutna i bardzo bolesna wiadomość: gdy znów odwiedzę ekipę 4A, nie przywita mnie uśmiech i uścisk Andrija. Chcę się oszukiwać, że gdzieś wyjechał za ocean, by robić animacje dla Activision czy Naughty Dog.