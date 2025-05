Metro 2033 Redux za darmo w Microsoft Store. Kultowy postapokaliptyczny FPS w prezencie na konsole

W połowie kwietnia 4A Games i Deep Silver rozdały za darmo Metro 2033 Redux, czyli zremasterowaną wersję popularnego FPS-a, z okazji piętnastolecia serii. Wtedy też planowano, aby grę rozdać na konsole Xbox, ale coś poszło nie tak i ofertę wycofano. Aż do teraz, gdy właśnie rusza promocja na darmowe Metro 2033 Redux w Microsoft Store.

Metro 2033 Redux za darmo na konsolach Xbox

Gra dostępna jest do odebrania poprzez Microsoft Store lub bezpośrednio przez stronę Xboxa. Metro 2033 Redux przeznaczone jest zarówno dla konsol Xbox Series X/S, jak i Xbox One. Oferta twa tylko do 28 maja, więc warto się pośpieszyć i odebrać grę, jeżeli jeszcze jej nie posiadacie na swoim koncie.