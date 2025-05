Metallica wraca do Polski! Zespół ogłasza trasę koncertową w Europie

Trasa M72, która wystartowała w kwietniu 2023 roku w Amsterdamie, zgromadziła już około czterech milionów fanów. Została okrzyknięta przez krytyków jako „doświadczenie odmieniające życie” (Billboard), „niewątpliwie epickie” (Metal Hammer), „powalające widowisko” (Detroit News), „triumfalne” (Kerrang!) i „najbardziej energetyczne od lat” (Los Angeles Times). Metallica postanowiła przedłużyć trasę o kolejne szesnaście koncertów w tym jeden w Polsce. Bilety na koncerty trafią do sprzedaży 30 maja o godzinie 10:00 czasu lokalnego, natomiast przedsprzedaż dla członków fanklubu rozpocznie się 27 maja o godzinie 11:00 czasu lokalnego.

Metallica wraca do Polski

Trasa M72 w 2026 roku kontynuuje tradycję No Repeat Weekend. Podczas dwudniowych koncertów w danym mieście zespół zagra zupełnie inne setlisty i zaprosi innych artystów jako support. Po raz pierwszy od trasy World Magnetic Tour z 2009 roku Metallica wystąpi we Frankfurcie (22 i 24 maja) i w Dublinie (19 i 21 czerwca). Odbędzie się także wyczekiwany powrót do Budapesztu (11 i 13 czerwca) oraz Londynu (3 i 5 lipca). Poza dwudniowymi przystankami, zespół zagra również jednodniowe koncerty z pełną produkcją i gigantyczną sceną 360° w takich miastach jak: Ateny (9 maja), Bukareszt (13 maja), Chorzów (19 maja), Zurych (27 maja), Berlin (30 maja), Bolonia (3 czerwca), Glasgow (25 czerwca) i Cardiff (28 czerwca).