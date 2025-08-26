Metal Gear Solid Delta z problemami na każdej platformie. Testy pokazują problemy gry Kojimy

Konami nie radzi sobie z Unreal Engine 5.

Sytuacja techniczna Metal Gear Solid Delta budzi coraz większe kontrowersje. Po analizie Digital Foundry, która ujawniła spadki animacji na PlayStation 5 i PS5 Pro, w sieci pojawiły się kolejne testy – tym razem dotyczące konsol Microsoftu. Niestety, wyniki nie napawają optymizmem. Metal Gear Solid Delta na testach technicznych Według Digital Foundry, najwięcej problemów występuje na PS5 Pro, gdzie w trybie priorytetu wydajności gra potrafi spaść nawet do 35 klatek na sekundę. To gorszy wynik niż na standardowym PlayStation 5, co określono jako „żenujące” w kontekście premiery na sprzęcie reklamowanym jako mocniejszy.

Youtuber Destin sprawdził, jak tytuł działa na Xbox Series X oraz Xbox Series S. Okazuje się, że także na tych platformach występują problemy z płynnością, choć Series X zapewnia nieco stabilniejsze działanie niż PS5 w analogicznych ustawieniach. Różnice są widoczne, ale i tak daleko do stabilnych 60 fps, które powinny być standardem w trybie wydajności.

Problemy Metal Gear Solid Delta nie ograniczają się do jednej platformy – nawet na PC gra zmaga się z niedopracowaną optymalizacją. Krytykę budzi także decyzja Konami o tym, by na PS5 Pro udostępnić tylko jeden tryb wizualny, który nie gwarantuje płynności. Obecne wyniki pokazują, że niezależnie od konsoli gracze muszą liczyć się z niestabilnym działaniem Metal Gear Solid Delta. Wiele wskazuje na to, że przed Konami stoi jeszcze sporo pracy, by nowa wersja kultowej serii spełniła oczekiwania fanów.