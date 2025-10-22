Crimson Desert porównywany do Wiedźmina. Nowy gameplay pokazuje trzech bossów

Crimson Desert zbliża się do premiery i z każdym kolejnym materiałem wzbudza coraz większe emocje. Twórcy z Pearl Abyss zaprezentowali ponad 20 minut rozgrywki, podczas której protagonista mierzy się z trzema wyjątkowymi bossami. To właśnie te fragmenty sprawiły, że coraz częściej mówi się o tym tytule jako o „nowym Wiedźminie”.

Crimson Desert – trzy widowiskowe starcia z bossami

Na nagraniu z rozgrywki zobaczyć można pojedynki z Muskanem, Walterem Lanfordem i Kearushem the Slayerem. Każdy z nich wymaga innego podejścia – jeden opiera się na brutalnej sile, drugi na taktycznej obserwacji, a trzeci stawia na szybkość i refleks. Zróżnicowanie stylów oraz efektowne animacje walki podkreślają skalę i dynamikę całej produkcji.