Crimson Desert porównywany do Wiedźmina. Nowy gameplay pokazuje trzech bossów

Mikołaj Berlik
2025/10/22 14:15
Zobaczyliśmy rozgrywkę od IGN.

Crimson Desert zbliża się do premiery i z każdym kolejnym materiałem wzbudza coraz większe emocje. Twórcy z Pearl Abyss zaprezentowali ponad 20 minut rozgrywki, podczas której protagonista mierzy się z trzema wyjątkowymi bossami. To właśnie te fragmenty sprawiły, że coraz częściej mówi się o tym tytule jako o „nowym Wiedźminie”.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – trzy widowiskowe starcia z bossami

Na nagraniu z rozgrywki zobaczyć można pojedynki z Muskanem, Walterem Lanfordem i Kearushem the Slayerem. Każdy z nich wymaga innego podejścia – jeden opiera się na brutalnej sile, drugi na taktycznej obserwacji, a trzeci stawia na szybkość i refleks. Zróżnicowanie stylów oraz efektowne animacje walki podkreślają skalę i dynamikę całej produkcji.

IGN zwraca uwagę, że to zaledwie niewielki wycinek pełnego zestawu bossów, z jakimi zmierzymy się w grze. Crimson Desert stawia na różnorodność i widowiskowość, łącząc intensywną akcję z filmowym rozmachem, który może kojarzyć się z najlepszymi momentami z Wiedźmina 3.

GramTV przedstawia:

Crimson Desert ma zadebiutować 19 marca 2026 roku na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox. Już teraz tytuł zapowiada się na jedno z największych RPG początku przyszłego roku.

Tagi:

News
PC
zwiastun
rozgrywka
PlayStation 5
Pearl Abyss
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 15:30

Wiedźmin to postacie, dialogi, wybory. Nic co pokazali na razie nie sugeruje by było to coś więcej niż typowy wschodni efekciarski akcyjniak. 

Jak na razie wszystkie te filmiki skupiają się na walce. Plus jeżeli mam być szczery - 10x bardziej leży mi walka w Kingdom Come 2 albo w Dragon's Dogma 2 jeżeli mówimy o czymś bardziej fantastycznym z przerośniętymi potworami niż ten chaotyczny syf z lataniem jak krzyżówka Spidermana i Alladyna. 




