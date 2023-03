Men of War II – wystartowały otwarte testy gry. Co sprawdzimy?

Przedstawiciele ukraińskiego studia Best Way poinformowali o rozpoczęciu otwartych testów gry Men of War II . Mowa o strategii czasu rzeczywistego, która została osadzona w czasie II wojny światowej. Z okazji rozpoczęcia tzw. Multiplayer Tech Test przygotowali nawet specjalny zwiastun.

Men of War II – otwarte testy gry

Testy potrwają do poniedziałku 27 marca. Gracze mogą testować cztery tryby multiplayer na pięciu różnych mapach. Automatyczny system matchmakingu umożliwi sprawdzenie swoich umiejętności w ramach pojedynków 1v1 lub 5v5 – można jednak zagrać także ze znajomymi.