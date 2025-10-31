Zaloguj się lub Zarejestruj

Megadeth zakończą karierę zaskakującym hołdem dla zespołu Metallica

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/31 18:00
0
0

Ostatni album zespołu Megadeth zawiera nową wersję klasycznego utworu Metallici, który Dave Mustaine współtworzył przed laty.

Nadchodzący, ostatni album Megadeth, zatytułowany po prostu “Megadeth”, będzie miał wyjątkowy finałowy akcent. Na liście utworów znajdzie się nowa wersja “Ride the Lightning” zespołu Metallica, jednego z klasyków, który Dave Mustaine współtworzył jeszcze przed swoim odejściem z grupy w 1983 roku.

Megadeth
Megadeth

Megadeth z hołdem dla Metallici

Dave Mustaine, który został wyrzucony z Metallici kilka miesięcy przed premierą “Kill ’Em All”, rozmawiał z Rolling Stone o powodach, dla których zdecydował się nagrać ponownie utwór z czasów sprzed Megadeth:

Nie chodziło o to, że chciałem zrobić swoją wersję. Wszyscy chcieliśmy, aby ten numer zabrzmiał w określony sposób. Dla mnie to było coś więcej niż sam utwór, chodziło o szacunek.

Jak wyjaśnił frontman, ten gest jest ukłonem w stronę Jamesa Hetfielda, którego zawsze podziwiał:

Jednego dnia James jest wokalistą, a następnego staje się cholernym potworem mocy. Zawsze szanowałem go jako gitarzystę. Chciałem zrobić coś, co symbolicznie zamknie moją karierę. Skoro wszystko zaczęło się od Panic i kilku kawałków, które trafiły potem do repertuaru Metallici, chciałem nagrać coś, co poczułem jako właściwy wybór.

Według Mustaine’a, wersja utworu zaaranżowana przez Megadeth jest szybsza, grana w niższym stroju i z wokalem nieco innym niż ten Hetfielda. Zespół nie planuje wykonywać utworu na żywo. Co ciekawe, zarówno Hetfield jak i Lars Ulrich nie wiedzieli o planach nagrania coveru. Mustaine początkowo chciał wysłać im utwór do akceptacji, ale ostatecznie zrezygnował:

Nie chodziło o próbę odnowienia relacji. To był sposób na okazanie szacunku człowiekowi, który jak sądzę nie wierzy, że go szanuję. Chciałem to jasno pokazać. Chciałem oddać hołd zespołowi.

GramTV przedstawia:

Muzyk dodał również, że nagranie “Ride the Lightning” jest dla niego formą osobistego zamknięcia rozdziału:

Skoro powoli odkładam gitarę, chciałem upewnić się, że nic nie pozostanie niewypowiedziane.

Album “Megadeth” ukaże się 23 stycznia 2026 roku i będzie ostatnim wydawnictwem w karierze zespołu. Oto pełna lista utworów:

  • Tipping Point
  • I Don’t Care
  • Hey, God?!
  • Let There Be Shred
  • Puppet Parade
  • Another Bad Day
  • Made to Kill
  • Obey the Call
  • I Am War
  • The Last Note
  • Ride the Lightning (cover Metallica)

W ten sposób Megadeth zamyka ponad 40-letnią historię, gestem, który łączy początek i koniec kariery Dave’a Mustaine’a w jednym symbolicznym, muzycznym hołdzie.

Źródło:https://loudwire.com/megadeth-cover-metallica-song-dave-mustaine-co-wrote-on-final-album

Tagi:

Muzyka
data premiery
muzyka
wypowiedź
Metallica
hołd
muzyka rockowa
zespół rockowy
album
gitarzysta
nowy album
Muzyka metalowa
zespół muzyczny
muzyk
zespół metalowy
Megadeth
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112