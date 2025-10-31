Megadeth zakończą karierę zaskakującym hołdem dla zespołu Metallica

Ostatni album zespołu Megadeth zawiera nową wersję klasycznego utworu Metallici, który Dave Mustaine współtworzył przed laty.

Nadchodzący, ostatni album Megadeth, zatytułowany po prostu “Megadeth”, będzie miał wyjątkowy finałowy akcent. Na liście utworów znajdzie się nowa wersja “Ride the Lightning” zespołu Metallica, jednego z klasyków, który Dave Mustaine współtworzył jeszcze przed swoim odejściem z grupy w 1983 roku. Megadeth z hołdem dla Metallici Dave Mustaine, który został wyrzucony z Metallici kilka miesięcy przed premierą “Kill ’Em All”, rozmawiał z Rolling Stone o powodach, dla których zdecydował się nagrać ponownie utwór z czasów sprzed Megadeth:

Nie chodziło o to, że chciałem zrobić swoją wersję. Wszyscy chcieliśmy, aby ten numer zabrzmiał w określony sposób. Dla mnie to było coś więcej niż sam utwór, chodziło o szacunek. Jak wyjaśnił frontman, ten gest jest ukłonem w stronę Jamesa Hetfielda, którego zawsze podziwiał: Jednego dnia James jest wokalistą, a następnego staje się cholernym potworem mocy. Zawsze szanowałem go jako gitarzystę. Chciałem zrobić coś, co symbolicznie zamknie moją karierę. Skoro wszystko zaczęło się od Panic i kilku kawałków, które trafiły potem do repertuaru Metallici, chciałem nagrać coś, co poczułem jako właściwy wybór. Według Mustaine’a, wersja utworu zaaranżowana przez Megadeth jest szybsza, grana w niższym stroju i z wokalem nieco innym niż ten Hetfielda. Zespół nie planuje wykonywać utworu na żywo. Co ciekawe, zarówno Hetfield jak i Lars Ulrich nie wiedzieli o planach nagrania coveru. Mustaine początkowo chciał wysłać im utwór do akceptacji, ale ostatecznie zrezygnował: Nie chodziło o próbę odnowienia relacji. To był sposób na okazanie szacunku człowiekowi, który jak sądzę nie wierzy, że go szanuję. Chciałem to jasno pokazać. Chciałem oddać hołd zespołowi.

Muzyk dodał również, że nagranie “Ride the Lightning” jest dla niego formą osobistego zamknięcia rozdziału: Skoro powoli odkładam gitarę, chciałem upewnić się, że nic nie pozostanie niewypowiedziane. Album “Megadeth” ukaże się 23 stycznia 2026 roku i będzie ostatnim wydawnictwem w karierze zespołu. Oto pełna lista utworów: Tipping Point

I Don’t Care

Hey, God?!

Let There Be Shred

Puppet Parade

Another Bad Day

Made to Kill

Obey the Call

I Am War

The Last Note

Ride the Lightning (cover Metallica) W ten sposób Megadeth zamyka ponad 40-letnią historię, gestem, który łączy początek i koniec kariery Dave’a Mustaine’a w jednym symbolicznym, muzycznym hołdzie.