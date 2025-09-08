MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee w promocji na Amazon PL za 119 zł

Fani Pokémonów mogą wzbogacić swoją kolekcję – MEGA Eevee kosztuje teraz w Amazon PL 119 zł.

Na Amazon PL pojawiła się ciekawa oferta dla fanów Pokémonów i klocków. Zestaw MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee, składający się z 1381 elementów, dostępny jest obecnie za 119 zł. To okazja, by wzbogacić kolekcję o model, który po złożeniu mierzy ponad 18 cm wysokości.

MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee – oferta w Amazon PL

Model przedstawiający popularnego Eevee wyróżnia się ruchomymi elementami, co pozwala ustawiać figurkę w różnych pozach. Zestaw klocków składa się z 1381 części, a po ukończeniu budowy otrzymujemy solidną i szczegółową figurkę. W obecnej promocji jego cena wynosi 119 zł.