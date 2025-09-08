Zaloguj się lub Zarejestruj

MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee w promocji na Amazon PL za 119 zł

Mikołaj Berlik
2025/09/08 13:30
0
2

Fani Pokémonów mogą wzbogacić swoją kolekcję – MEGA Eevee kosztuje teraz w Amazon PL 119 zł.

Na Amazon PL pojawiła się ciekawa oferta dla fanów Pokémonów i klocków. Zestaw MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee, składający się z 1381 elementów, dostępny jest obecnie za 119 zł. To okazja, by wzbogacić kolekcję o model, który po złożeniu mierzy ponad 18 cm wysokości.

MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee
MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee

MEGA Pokemon „Ruchomy” Eevee – oferta w Amazon PL

Model przedstawiający popularnego Eevee wyróżnia się ruchomymi elementami, co pozwala ustawiać figurkę w różnych pozach. Zestaw klocków składa się z 1381 części, a po ukończeniu budowy otrzymujemy solidną i szczegółową figurkę. W obecnej promocji jego cena wynosi 119 zł.

GramTV przedstawia:

Amazon PL oferuje darmową dostawę zarówno kurierem, jak i do paczkomatu InPost, co dodatkowo podnosi atrakcyjność zakupu. To dobra okazja dla kolekcjonerów i miłośników uniwersum Pokémon, którzy szukają efektownych zestawów w przystępnej cenie.

Tagi:

promocja
Pokemon
Amazon
pokemony
promocje
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112