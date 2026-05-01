87 lat temu na swoją pierwszą akcję wyruszył najsłynniejszy detektyw wśród superbohaterów

To prawdziwa ikona popkultury.

W 2026 roku mija dokładnie 87 lat od debiutu Batman — jednego z najważniejszych bohaterów w historii popkultury. Stworzony przez Boba Kane’a i Billa Fingera, Mroczny Rycerz od dekad pozostaje symbolem wydawnictwa DC Comics, obok równie ikonicznego Supermana. 87 lat od debiutu Batmana Batman po raz pierwszy pojawił się w Detective Comics #27 — zeszycie, który dziś uchodzi za jeden z najważniejszych w historii komiksu. Co ciekawe, to właśnie od tej serii pochodzi skrót “DC” (od „Detective Comics”), który z czasem stał się nazwą całego wydawnictwa. Sam numer 27 wprowadził czytelników w mroczniejszy, bardziej detektywistyczny klimat niż wcześniejsze historie superbohaterskie, co szybko wyróżniło Batmana na tle innych postaci.

Z okazji rocznicy pojawia się jednak pewna nieścisłość, która może zaskoczyć. Wcześniej informowaliśmy, że debiut Batmana przypada na 30 marca 1939 roku — i to wciąż prawda. To faktyczna data, kiedy komiks trafił do sprzedaży. Jednocześnie na okładce widnieje data maj 1939, co wynika z praktyki stosowanej w tamtych latach — wydawcy oznaczali zeszyty „przyszłą” datą, by dłużej wyglądały na aktualne w kioskach. Stąd dwie różne daty, które funkcjonują równolegle.

Co istotne, bohater był zwykłym człowiekiem bez supermocy, który polega na inteligencji, treningu i technologii. To właśnie ten pomysł sprawił, że Batman wyróżnił się na tle innych herosów i do dziś pozostaje jedną z najbardziej „ludzkich” ikon komiksu. Przez dekady Batman przeszedł ogromną ewolucję — od bohatera komiksów detektywistycznych, przez kolorowe interpretacje lat 60., aż po mroczne, realistyczne wizje znane z współczesnych filmów i komiksów. Dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci na świecie, stale obecna w grach, filmach i serialach. Co więcej, marka Batmana ma się świetnie także na dużym ekranie. Obecnie powstają równolegle dwa filmy z tym bohaterem — jeden z nich to kontynuacja produkcji w reżyserii Matt Reeves, która zapoczątkowała nową, bardziej mroczną interpretację postaci. Mimo upływu lat Batman wciąż pozostaje centralną figurą świata DC — bohaterem, który potrafi odnaleźć się w każdej epoce i wciąż przyciąga nowe pokolenia fanów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










