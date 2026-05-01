34 lata od finału serialu, który przełamał schematy. Takiego sitcomu wcześniej nie było

Opowieść o tej rodzinie zmieniła telewizję na zawsze.

W 2026 roku mijają 34 lata od emisji ostatniego odcinka Bill Cosby Show, który zakończył się 30 kwietnia 1992 roku po imponującej liczbie 208 epizodów. Produkcja przez osiem sezonów była jednym z najważniejszych sitcomów w historii telewizji — i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Bill Cosby Show – 34 lata od finału serialu Serial opowiadał o rodzinie Huxtable’ów — zamożnej, wykształconej afroamerykańskiej rodzinie mieszkającej w Nowym Jorku. Główny bohater, Cliff Huxtable, był lekarzem, a jego żona Clair — prawniczką. W centrum fabuły znajdowały się codzienne sprawy rodzinne, relacje między rodzicami a dziećmi oraz humor wynikający z życia domowego. Brzmi znajomo? Dziś tak, ale w latach 80. było to coś zupełnie nowego.

Sukces serialu wynikał z kilku elementów. Po pierwsze — świeżości. W czasach, gdy telewizja rzadko pokazywała czarnoskóre rodziny w tak pozytywnym i realistycznym świetle, Bill Cosby Show przełamywał stereotypy. Po drugie — uniwersalności. Choć serial opowiadał o konkretnej rodzinie, jego tematy były bliskie widzom na całym świecie. Do tego dochodziły świetne dialogi, charyzma obsady i ciepły, inteligentny humor.

Za sukcesem stał m.in. Bill Cosby, który współtworzył serial i wcielał się w główną rolę. Produkcja szybko stała się hitem, dominując w rankingach oglądalności i wyznaczając nowe standardy dla sitcomów. Łącznie powstało 8 sezonów, a serial przez lata utrzymywał się w czołówce najchętniej oglądanych programów w USA. Popularność nie ominęła także Polski. Serial emitowany był m.in. na antenie TVP1, gdzie również zdobył dużą sympatię widzów. Dla wielu widzów był jednym z pierwszych kontaktów z amerykańskim sitcomem i do dziś pozostaje wspominany z nostalgią. Bill Cosby Show zapisał się w historii jako produkcja, która zmieniła sposób przedstawiania afroamerykańskich rodzin w mediach i otworzyła drzwi kolejnym twórcom. Jednocześnie trudno dziś mówić o tym serialu bez pewnego gorzkiego kontekstu. Wizerunek jego głównej gwiazdy został w ostatnich latach poważnie nadszarpnięty przez liczne kontrowersje i zarzuty, co sprawia, że dziedzictwo produkcji bywa dziś oceniane znacznie bardziej złożenie niż kiedyś.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










