McPixel 3 – kolejna część szalonych przygód zadebiutuje już wkrótce

McPixel zadebiutowało na rynku w 2012 roku. Szalona produkcja autorstwa polskiego dewelopera, znanego jako Sos Sosowski, cieszyła się sporą popularnością. Już w listopadzie będziemy mogli zagrać w sequel. Premiera gry zaplanowana została na 14 listopada. Warto dodać, że wydaniem tytułu zajmuje się bardzo cenione Devolver Digital. Powinniśmy więc mieć wysokie oczekiwania. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem. Wideo, które zdradzi Wam, jak niecodzienną produkcją jest McPixel 3, znajdziecie poniżej.

McPixel 3 obiecują szaloną zabawę w pixelowym wydaniu

Gra McPixel 3 będzie dostępna dla posiadaczy PC oraz konsol Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Sam autor chwali się, że jego produkcja będzie działać również na starszych systemach operacyjnych, jak Windows 95 i Windows NT.



„Zapobiegaj jednej katastrofie za drugą na każdym kroku, stosując niekonwencjonalne, a zarazem zabawne metody, takie jak – choć nie tylko – przyzywanie pająka-miliardera, grillowanie w spodniach, wyrzucenie Tyranozaura w kosmos, sikanie do samochodów sportowych i kopanie Forka Parkera w jaja” – czytamy w opisie gry na Steam.



McPixel 3 to gra przygodowa, w której rozgrywka bazuje na rozwiązaniach znanych z gatunku point-and-click. Powinniśmy spodziewać się szalonych pomysłów, które niejednokrotnie zaskoczą nas swoją niekonwencjonalnością. Jeśli na własnej skórze chcecie przekonać się, jaką produkcją jest najnowsza gra Sosa Sosowskiego, to za pośrednictwem Steam możecie przetestować jej darmowe demo.